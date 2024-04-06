見紅離場！馬鞍山星漣海四房揸6年痛蝕367萬｜二手蝕讓

二手交投顯著增加，部分屬業主止蝕離場個案。利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基表示，馬鞍山星漣海3A座高層B室，實用面積約1,622方呎，屬四房兩套間隔，享海景。原叫價2,800萬元，最終累減300萬元或約10.7%，至2,500萬元沽出，呎價約15,413元。
歐偉基指，買家為公司的舊客，並計劃換樓，早前聯絡代理尋覓區內放盤，睇樓後認為該放盤單位間隔實用，環境清幽，外望舒適海景，於是即與業主洽商議價。
2018年以2867萬入市
據悉，原業主於2018年以約2,867萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面大幅虧損367萬元，物業期內貶值約12.8%。歐偉基補充，該屋苑現時放盤50個，最低入場費為980萬元起。
雲海三房6年貶值384萬
同區另一屋苑早前亦爆出巨額蝕讓買賣，雲海榕海臺2座低層D室，實用面積約719方呎，三房兩廳連儲物室間隔，坐向東南，望園景。單位放盤1個月，原開價1,370萬元，最終累減360萬元或約26.3%，至1,010萬元易手，呎價約14,047元。
據了解，原業主同樣於2018年購入單位，當時作價1,393.8萬元，持貨約6年，現轉售帳面大幅虧損383.8萬元，物業期內貶值約27.5%。