見紅離場！馬鞍山星漣海四房揸6年痛蝕367萬｜二手蝕讓

二手交投顯著增加，部分屬業主止蝕離場個案。利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基表示，馬鞍山星漣海3A座高層B室，實用面積約1,622方呎，屬四房兩套間隔，享海景。原叫價2,800萬元，最終累減300萬元或約10.7%，至2,500萬元沽出，呎價約15,413元。

歐偉基指，買家為公司的舊客，並計劃換樓，早前聯絡代理尋覓區內放盤，睇樓後認為該放盤單位間隔實用，環境清幽，外望舒適海景，於是即與業主洽商議價。

2018 年以 2867 萬入市

據悉，原業主於2018年以約2,867萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面大幅虧損367萬元，物業期內貶值約12.8%。歐偉基補充，該屋苑現時放盤50個，最低入場費為980萬元起。