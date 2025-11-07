見「白居二」上車客即場洽購具誠意！業主願減40萬沽荃灣尚翠苑兩房｜二手居屋成交

近期樓市交投暢旺，樓價回升，推動「白居二」買家亦加快入市腳步。中原地產荃灣高級資深分區營業經理賴昌武表示，荃灣居屋尚翠苑本月已錄得2宗成交，包括B座中層8室，實用面積約441方呎，兩房間隔。 父母幫忙一起供樓 據了解，上址在居二市場叫價530萬元放盤，近日獲白居二上車客垂青，因單位附帶企理裝修，樓齡亦新，區內生活配套一應俱全，加上獲父母大力支持置業，更幫忙一起供樓，故睇中單位後立即洽購，原業主見買家具誠意，快速決定大減40萬元，即以490萬元成交，呎價約11,111元。

屯門龍門居新裝戶獲白居二買家 435 萬承接 祥益地產區域董事黃慶德稱，屯門居屋龍門居日前錄得一宗白居二買賣個案，單位為9座中層K室，實用面積約592方呎，三房一廳連兩廁間隔。 據悉，買家為區內首置客，擁白居二資格，由於有家人亦同住一個屋苑，有感方便照應，而且單位為新裝戶，收樓後擕包即可入住，加上原業主有累減25萬元的議幅，決定以435萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，呎價約7,348元，屬市價成交。