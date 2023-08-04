親海駅低開嚇怕小業主 將軍澳半成放盤減價

其中日出康城SEA TO SKY第1座高層E室，實用面積467方呎兩房戶，原叫價830萬元，最新下調30萬元或3.6%至800萬元，呎價17,131元。另SAVANNAH第2A座高層H室，實用面積325方呎一房戶，原開價705萬元，降價25萬元或約3.5%，至680萬元放盤，呎價20,923元。

東港城兩房跌穿7球沽 創半年新低

將軍澳區內有屋苑最近失守整數的關鍵價位，東港城錄得8月首宗二手成交。伍錦基表示，屋苑3座高層C室，實用面積466方呎兩房戶，坐向西南方，望內園景。去年5月開價800萬元，直至近日租約期滿，租客搬出後才願意進一步降價，終以678萬元沽出，創屋苑同類型單位半年新低，呎價14,549元。原業主於2010年10月以296.8萬元購入單位，持貨近13年轉手，帳面賺381.2萬元離場。

屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，一伙實用面積460方呎的2座高層C室，以743萬元易手，意味僅相隔一個月跌價8.8%。