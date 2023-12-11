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地產
2023-12-11 17:24:52

親海駅僅餘10伙海景三房待售 增聖誕旅遊禮券優惠總值12.8萬元｜新盤優惠

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親海駅僅餘10伙海景三房待售 增聖誕旅遊禮券優惠總值12.8萬元｜新盤優惠

陳詠慈表示，「親海駅」將推出「親海駅聖誕新年親蜜假期」優惠贈予買家。

為迎接聖誕節及新年，由長江實業集團(1113)發展的油塘新盤「親海駅」將推出「親海駅聖誕新年親蜜假期」優惠贈予買家。長實營業部經理陳詠慈表示，由本周五(15)起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，將可獲贈總值12.8萬元的旅遊禮劵，供選購不同旅遊產品。

項目今年累沽876

陳詠慈稱，「親海駅」今年8月開售第一日沽清626伙，成為今年即日沽出最多單位新盤；開售3周更火速銷售97.7%，共866伙。項目迄今已售出876伙，僅餘最後10伙海景三房單位待沽，全數均可享維港景致，適合家庭換樓客進駐九龍市區。

周末舉辦「聖誕親蜜工作坊」

適逢佳節，陳詠慈指，「親海駅」於剛過去的周末舉辦的「聖誕親蜜工作坊」製作新鮮聖誕樹反應熱烈，吸引不少家庭客前來參加，因此本周末將繼續於售樓處為準買家聘請專業導師現場教授準買家製作獨一無二的聖誕花環，為家居更添濃厚的佳節氣氛，名額有限，額滿即止。

「親海駅」合共提供886伙，分兩期發展，第1期涉及1座共228伙，單位實用面積介乎273736方呎，預計關鍵日期為2025715日；而第2期設3座共658伙，單位實用面積介乎210723方呎，預計關鍵日期為20251015日。

即睇油塘親海駅I最新資訊 (House730)

即睇油塘親海駅II最新資訊 (House730)

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