親海駅周內沽2伙 三房1142.3萬重售｜新盤成交

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」周內連沽2伙三房，包括上周五15日)沽出第1座1樓A室，實用面積736方呎，成交價1,237.4萬元，呎價約16,813元，周二(20日)再沽出1伙重售單位，為第2B座33樓E室，實用面積707方呎，以1,142.3萬元售出，呎價約16,157元。項目現僅餘最後一伙三房標準分層戶待沽。

另外，項目亦餘最後1伙開放式標準分層戶待售，單位為 2A座33樓K室，屬重售單位，實用面積210方呎，單位向內園方向，可享開揚市景。發展商將該單位售價上調約2%，扣除最高18%售價折扣後，折實呎價約15,943元，折實售價334.8萬元。