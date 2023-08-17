親海駅I周日「晒冷」 凱柏峰III折讓價首推130伙

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」昨以「折讓價」首推130伙，設最高15%折扣優惠，折實平均呎價16,938元，與去年中推出的第1期及2期相比，低約5.3%及7.8%，且貼近同區二手半新樓呎價。是次屬康城首次有開放式單位應市，折實價低見496.74萬元，為康城近5年來、即2018年9月推售的LP6折實價449萬元後，首批入場門檻最低。

信置執行董事田兆源表示，「凱柏峰III」首批包括6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房，折實價496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價15,699至18,270元。他稱，稍後公布收票安排，有機會月內開售。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，項目以貼近二手價推出，現在是最好時機推出，強調絕對有加價空間。資料顯示，康城二手半新樓如MARINI、MONTARA及LP6，近期平均實用呎價1.65萬至1.7萬元。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，首張價單提供120天即供、200天人才即供、建築期人才付款計劃，提供樓價5%、4%及3%折扣，連同其他優惠合共10%直減折扣，最高折扣分別15%、14%及13%。

人才付款計劃另設4.5%現金回贈

首批入場單位為3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，定價584.4萬元，呎價20,650元，買家若採用120天即供，最高15%折扣計，折實價496.74萬元，呎價17,553元。不過，兩款人才付款計劃可另獲成交價4.5%現金回贈，買家若採用200天人才即供，最高14%折扣，再加4.5%回贈計，折實價479.97萬元，呎價16,960元，入市成本較採用120天即供低近17萬元。值得留意，價單內未有列明人才付款計劃所要符合的資格及定義。

