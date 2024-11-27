親海駅II兩房及開放式買家享黃金禮券優惠 總值25.6萬｜油塘新盤

新盤貨尾增優惠促銷。長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」推出「喜上加囍賞黃金」優惠，由12月1日起凡購買兩房單位及開放式單位買家，可分別獲贈價值約168,000元及約88,000元的黃金禮劵，合共送出約256,000元的黃金禮劵。

長江實業營業部經理陳詠慈表示，不論是開放式或兩房戶型，均適合新婚夫婦購買入市，加上「親海駅II」將於明年交樓，而適逢明年為「雙春兼閏月」的結婚好年，買家購買後可獲贈黃金禮劵用作購買結婚金器使用，可謂「喜上加囍」，相信可吸引計劃明年結婚準新人們，把握最後「黃金」機會，2025年新婚兼新居入伙，進駐九龍臨海住宅。