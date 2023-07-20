親海駅II最快下周開價 擬推靈活定息計劃吸客

本月焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」經已上載樓書，營業部首席經理郭子威表示，部署下周對外開放示範單位及開價，並透露項目考慮引入「靈活定息」安排，正與金融機構協商中，初步為買家提供鎖定息率兩年的計劃，釐定息率介乎約3厘至4厘。

THE HOLBORN周日賣20伙 增折扣優惠

接連有發展商為新盤餘貨增加折扣促銷，已屆現樓的恒基地產(012)西灣河「THE HOLBORN」昨更新價單，一房及兩房最高折扣率分別增至24%及19%，較該盤於2021年9月首張價單提供的6%折扣率大幅提高。買家若提前成交，可享4%至6%的樓價現金回贈。該盤落實周日價單形式推售20伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，包括3伙兩房及17伙一房，實用面積255至452方呎，折實價573.72萬至1,239.43萬元，折實呎價22,499至27,421元。

事實上，同系紅磡「必嘉坊．迎匯」上周中將16伙直接減價3.5%至4%，涉及一房及兩房，而發展商今日將為「必嘉坊」第3期命名。

即睇西灣河 THE HOLBORN最新資訊

即睇紅磡 必嘉坊．迎匯最新資訊