觀塘世紀工商中心全層放售 近4.9萬呎樓面 意向呎價2553元

物業位於觀塘黃金地段，屬東九龍重點商貿區及交通樞紐。物業設備完善，包括6部貨梯可容40呎貨櫃車進出，公用地方全面升級且可駁煤氣，適合現代工業營運需求。近年政府推動「起動九龍東」推動區內更新，加上產業升級利好，觀塘轉型集中高增值產業，吸引不同領域企業入駐，對高標準大面積工業空間需求穩健。

意向呎價遠低同區水平

世邦魏理仕香港資本市場部副董事狄文傑表示，觀塘區一直受到市場用家及投資者歡迎，世紀工商中心坐落於鴻圖道及駿業街交界位置十分優越，而大樓面全層物業在觀塘區內十分罕有，高實用面積及享有特大貨台，可入40呎貨櫃車，絕對是觀塘罕見高規格工業大廈。現時一樓全層逾七成面積由著名電腦配件商承租，屬長期穩定租客，如將剩餘位置以市價租出，預計回報率可高達6.5厘。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧補充，是次物業出售，業主誠意定價成核心優勢，以往2,000餘元呎價預算僅可購屯門、葵涌、粉嶺等非核心區物業，本次觀塘核心區呎價僅2,553元，遠低同區水平。