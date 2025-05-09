觀塘中海日升中心海景單位放售 意向價1715萬｜商廈市況

政府近日公布東九龍智慧綠色集體運輸系統(東九龍線)的最新走線方案，日後東九龍居民出行將更加便利，有利於活躍東九龍各區商貿氣氛，提升商業物業的升值潛力。觀塘區作為東九龍核心工商業區之一，新近有矜罕海景寫字樓單位放售，意向價約1,715萬元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次推售物業位於觀塘駿業街52至56號中海日升中心26樓G室，單位建築面積約1,715方呎，業主現時以叫價每方呎約10,000元，折合意向價約1,715萬元。單位景觀開揚，可擁矜罕海景景觀，遠眺啟德郵輪碼頭及維多利亞港。此外，單位實用率高，配備時尚雅緻裝修及約4.4米的高樓底，提供優質舒適辦公環境，適合不同企業需求。單位將以交吉形式出售，買家可預約參觀。
陳權威指，中海日升中心由知名發展商億京發展，整體質素屬同區商廈上乘水平，外觀以玻璃幕牆設計配合雲石大堂，彰顯高雅氣派。單位景觀亦為同幢物業罕有，目前其他同坐向的單位亦已沽清，因此是次單邊海景可售的單位更為難得。此外，物業位處觀塘商業核心地帶，附近食肆林立，大廈地下至2樓有多間商舖及食肆，提供多元化零售及餐飲選擇。同時，大廈鄰近觀塘港鐵站，只需步行數分鐘便可到達，附近亦有多條巴士及小巴路線，交通便利。
陳權威續稱，中海日升中心單位可享不同景觀，其中擁可遠眺啟德郵輪碼頭及維多利亞港的雙景景觀單位最受用家及投資者歡迎。翻查記錄顯示，最新一宗座向相若的單位成交於2024年10月錄得，該單位為37樓G室，面積約3,627方呎，以約3,398萬元易手，折合呎價約9,400元，是次出售的單位業主叫價符合市場現況。陳權威指出，隨著東九龍交通日後大為提昇，將有利東九龍各區的商務往來，進一步提升觀塘區工商業活動及物業升值潛力，加上單位的矜罕海景及坐向，預料將獲中小企用家及投資者垂青及關注。