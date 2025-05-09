觀塘中海日升中心海景單位放售 意向價1715萬｜商廈市況

政府近日公布東九龍智慧綠色集體運輸系統(東九龍線)的最新走線方案，日後東九龍居民出行將更加便利，有利於活躍東九龍各區商貿氣氛，提升商業物業的升值潛力。觀塘區作為東九龍核心工商業區之一，新近有矜罕海景寫字樓單位放售，意向價約1,715萬元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜。 中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次推售物業位於觀塘駿業街52至56號中海日升中心26樓G室，單位建築面積約1,715方呎，業主現時以叫價每方呎約10,000元，折合意向價約1,715萬元。單位景觀開揚，可擁矜罕海景景觀，遠眺啟德郵輪碼頭及維多利亞港。此外，單位實用率高，配備時尚雅緻裝修及約4.4米的高樓底，提供優質舒適辦公環境，適合不同企業需求。單位將以交吉形式出售，買家可預約參觀。

陳權威指，中海日升中心由知名發展商億京發展，整體質素屬同區商廈上乘水平，外觀以玻璃幕牆設計配合雲石大堂，彰顯高雅氣派。單位景觀亦為同幢物業罕有，目前其他同坐向的單位亦已沽清，因此是次單邊海景可售的單位更為難得。此外，物業位處觀塘商業核心地帶，附近食肆林立，大廈地下至2樓有多間商舖及食肆，提供多元化零售及餐飲選擇。同時，大廈鄰近觀塘港鐵站，只需步行數分鐘便可到達，附近亦有多條巴士及小巴路線，交通便利。