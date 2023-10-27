觀塘偉業街105號活化工廈中層單位1000萬沽 全幢分層拆售料套現約1.7億｜工廈市況

觀塘偉業街105號目前租出6層，租戶以餐飲及服務式行業為主，平均回報可高達4.1厘。(中原工商舖提供)

《施政報告》正式推出，當中九龍東新增基建措施配套有利區內工廈發展，近期啟德大型新商場AIRSIDE開幕，區內個別商廈群即將落成，亦有效帶動該區工商物業市場，吸引不少企業進駐發展。其中觀塘活化工廈之一偉業街105號，質素媲美傳統商廈，投資潛力優厚。新近有業主看準已獲批活化工廈的項目顯矜罕，推出觀塘偉業街105號全幢物業分層拆售，並由中原(工商舖)作特約代理負責銷售事宜，料可套現約1.7億元，當中一個中層單位更率先沽出，涉資約1,000萬元。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次推售物業位於觀塘偉業街105號，該物業為一幢樓高11層之大廈，新近已由中原(工商舖)促成首宗成交，涉及8樓全層，面積約1,676方呎，成交價約1,000萬元，平均呎價約5,966元，以交吉狀況交易。據了解，買家為廠家，料購入作辦公室自用。