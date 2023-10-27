熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-27 10:00:00

觀塘偉業街105號活化工廈中層單位1000萬沽 全幢分層拆售料套現約1.7億｜工廈市況

分享：
觀塘偉業街105號活化工廈中層單位1000萬沽 全幢分層拆售料套現約1.7億｜工廈市況

觀塘偉業街105號目前租出6層，租戶以餐飲及服務式行業為主，平均回報可高達4.1厘。(中原工商舖提供)

《施政報告》正式推出，當中九龍東新增基建措施配套有利區內工廈發展，近期啟德大型新商場AIRSIDE開幕，區內個別商廈群即將落成，亦有效帶動該區工商物業市場，吸引不少企業進駐發展。其中觀塘活化工廈之一偉業街105號，質素媲美傳統商廈，投資潛力優厚。新近有業主看準已獲批活化工廈的項目顯矜罕，推出觀塘偉業街105號全幢物業分層拆售，並由中原(工商舖)作特約代理負責銷售事宜，料可套現約1.7億元，當中一個中層單位更率先沽出，涉資約1,000萬元。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次推售物業位於觀塘偉業街105號，該物業為一幢樓高11層之大廈，新近已由中原(工商舖)促成首宗成交，涉及8樓全層，面積約1,676方呎，成交價約1,000萬元，平均呎價約5,966元，以交吉狀況交易。據了解，買家為廠家，料購入作辦公室自用。

Ad Block

意向呎價約59008000

魏氏續稱，項目於2019年完成活化及改建，為多用途工商物業，總建築面積約21,986方呎，現時分拆出售，意向呎價約5,900元至8,000元不等，以部分交吉及部份連現有租約形式出售，個別為擁平台的特式單位，而地下、1樓、天台連大型電子廣告牌及大廈命名權更一同出售，意向價共約5,000萬元。該廈目前租出6層，租戶以餐飲及服務式行業為主，平均回報可高達4.1厘。

魏漣稱，是次推售的單位均為向海單位，可享郵輪碼頭景觀，屬區內罕有，預計整個項目售罄，可為業主套現約1.7億元。他指，近期東九龍商廈屢獲用家承接，包括勞工處破欠基金以約2.3億元購入觀塘絲寶國際大廈全層自用，呎價高見1.38萬元，反映各大企業看好該地段一帶前景，更可與今番項目產生協同效應，吸引發展商或財團購入作總部之用，預料放售反應會見理想。

即睇觀塘偉業街105號放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受