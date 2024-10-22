觀塘全新商廈泓傲打響頭炮 高層全層4680萬成交

自減息效應加上內地組合拳出招刺激經濟，加上上周公布的《施政報告》內多項利好樓市措施，令本港投資氣氛持續升溫。中原(工商舖)與深圳中原合作舉辦的深港投資節活動進行得如火如荼，當中本港四家發展商精選旗下4個優質樓盤參展及推售，亦先後獲買家追捧。最新由麒豐資本全資發展的觀塘鴻圖道泓傲亦打響頭炮錄得最新買賣，其高層全層獲承接，成交價約4,680萬元，並由中原(工商舖)促成。
中原(工商舖)工商部分區營業董事葉宇政表示，位於觀塘鴻圖道32號的泓傲，最新售出31樓全層，面積約5,914方呎，成交價約4,680萬元，折合呎價約7,913元。買家為用家，首度進駐東九龍，因有感該全層單位可享有全海景景觀，可遠眺鯉魚門及港島東區景致，同時，該廈樓齡新，更為全層附有平台的樓面，屬該廈特色樓層，更為市場矜罕單位，獨立性及私隱性高。
其他分層單位入場費由400餘萬元
中原(工商舖)工商部董事劉重興指出，由於泓傲海景景致相當吸引，因而該廈25樓以上的高層單位去貨速度快，早前已沽出頂層35樓全層，以及32樓全層連命名權及廣告牌位，兩個成交呎價分別約8,500元及8,800元，而29樓三相連單位亦獲成功沽出，呎價約7,450元。目前，該廈尚餘特色樓層單位分別為28樓示範單位及27樓可打通及有部分露台的全層單位。同時，泓傲其他分層單位入場費由400餘萬元，面積由581方呎起。
劉重興補充，中原商辦投資節舉辦以來，引起市場對工商舖關注，而參與投資節的四家發展商旗下4個樓盤均屬市場矚目的優質新盤，因而更受市場歡迎，睇樓量亦見穩步上升。加上減息效應，以及內地政府推出組合拳刺激經濟及施政報告內容利好工商舖等因素，將令工商舖一手新盤更趨熾熱，預料工商舖一手新盤的銷情將會持續湧現，稍後將會有更多買賣成交公布。