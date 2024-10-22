觀塘全新商廈泓傲打響頭炮 高層全層4680萬成交

自減息效應加上內地組合拳出招刺激經濟，加上上周公布的《施政報告》內多項利好樓市措施，令本港投資氣氛持續升溫。中原(工商舖)與深圳中原合作舉辦的深港投資節活動進行得如火如荼，當中本港四家發展商精選旗下4個優質樓盤參展及推售，亦先後獲買家追捧。最新由麒豐資本全資發展的觀塘鴻圖道泓傲亦打響頭炮錄得最新買賣，其高層全層獲承接，成交價約4,680萬元，並由中原(工商舖)促成。

中原(工商舖)工商部分區營業董事葉宇政表示，位於觀塘鴻圖道32號的泓傲，最新售出31樓全層，面積約5,914方呎，成交價約4,680萬元，折合呎價約7,913元。買家為用家，首度進駐東九龍，因有感該全層單位可享有全海景景觀，可遠眺鯉魚門及港島東區景致，同時，該廈樓齡新，更為全層附有平台的樓面，屬該廈特色樓層，更為市場矜罕單位，獨立性及私隱性高。