觀塘嘉鴻中心全幢工廈放售 意向價3.48億起｜工廈市況

《施政報告》新措施利好大額物業交投，工廈業主趁機放售。觀塘鴻圖道47號嘉鴻中心Capella HTR全幢工廈物業委託世邦魏理仕與中原(工商舖)為聯合獨家代理，以公開招募意向書形式出售。意向書截止日期為本月31日(周四)，入標指引價約3.48億元起，呎價約3,165元。

該物業為樓高15層的全幢工廈，地盤面積約10,000方呎(未核實)，總建築面積約109,974方呎(未核實)，物業設有地下停車場，無需使用汽車升降機可直達泊車樓層。另設有戶外空中花園，可飽覽開揚的都市景致。企業可靈活考慮全幢自用或部分出租等多個方案。