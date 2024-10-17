觀塘嘉鴻中心全幢工廈放售 意向價3.48億起｜工廈市況

《施政報告》新措施利好大額物業交投，工廈業主趁機放售。觀塘鴻圖道47號嘉鴻中心Capella HTR全幢工廈物業委託世邦魏理仕與中原(工商舖)為聯合獨家代理，以公開招募意向書形式出售。意向書截止日期為本月31日(周四)，入標指引價約3.48億元起，呎價約3,165元。
該物業為樓高15層的全幢工廈，地盤面積約10,000方呎(未核實)，總建築面積約109,974方呎(未核實)，物業設有地下停車場，無需使用汽車升降機可直達泊車樓層。另設有戶外空中花園，可飽覽開揚的都市景致。企業可靈活考慮全幢自用或部分出租等多個方案。
入場門檻不高 吸引買家購入自用
世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，剛發布的《施政報告》公布放寬物業按揭成數上限，預計將逐漸轉化為投資需求，加上預期減息、政府相關措施優化營商環境及吸納人才，整體物業需求可望改善。鴻圖道47號物業地理位置優越，所有樓層內無柱位設計，且備三相供電，間隔方正實用，屬區內罕有全幢工業物業。相信能吸引為投資者或潛在買家關注。現時指引價為約3.48億港元，呎價約3,100餘元，入場門檻不高，相信可吸引準買家購入自用作總部用途。
中原(工商舖)工商部副區域營業董事顏永雄表示，觀塘區近年有不少社區優化項目，令工商市場交投趨活躍，加上政府力推東九龍轉型發展，該區商業氛圍愈趨濃厚，為全港最具指標性的工商業集中區，加上區內基建配套日益完善，投資潛力日益看漲。