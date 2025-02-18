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地產
2025-02-18 15:45:00

觀塘工廈3伙高層戶新低價沽出 呎價僅5255元 較半年前同類平25%｜工商廈市況

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觀塘鴻圖道1號高層3伙單位以新低價沽出，作價約1,856萬元，成交呎價僅5,255元，較半年前同類平約25%。

觀塘鴻圖道1號高層3伙單位以新低價沽出，作價約1,856萬元，成交呎價僅5,255元，較半年前同類平約25%。

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本港工商物業新供應持續，加上部分發展商積極以優惠價推售工商新盤，令整體工廈物業價格持續受壓，個別業主面對現實，以吸引價放售手上工商單位，隨即獲用家承接。市場最新錄得一宗觀塘鴻圖道1號高層3個單位易手個案，涉及成交價約1,856萬元，折合呎價僅約5,255元，較業主12年前購入時低約兩成，新買家從事電話行業，打算購入物業作自用。

半年前同廈3相連戶 呎價7

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次促成的成交為觀塘鴻圖道122356號室，總面積合共約3,532方呎，以成交價約1,856萬元計，每呎售價約5,255元。新買家本身於紅磡區設有據點，經營電話行業公司，因看好觀塘鴻圖道1號的行業集中性，以及商業配套齊備而入市。而是次成交呎價，對比去年7月的買賣成交為低，該成交為同廈183個相連單位，涉及建築面積約3,726方呎，當時成交呎價約7,000元，反映短短半年間，該廈呎價已下跌約25%

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業主12年前全層買入 最新呎價低兩成

劉重興又指，是次易手單位的原業主於2013年斥資約1.5億元購入全層單位，涉及面積約22,950方呎，折合成交呎價約6,536元；今次拆售3個單位的成交呎價，更較12年前購入價再低，幅度約20%。他指出，鴻圖道1號向來被視為手機行業的「基地」，該廈毗鄰港鐵牛頭角站，聚集二手手機公司，同時亦不乏本地及內地知名品牌的據點。該廈業主多為自用客，買賣放盤量向來極少，而最近呎價亦跟隨大市有所調整，是次成交呎價將成為該廈買賣叫價的新指標，相信將會吸引部分租客轉租為買，料個別洽談買賣中的單位，亦會加快交易步伐。

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