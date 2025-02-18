觀塘工廈3伙高層戶新低價沽出 呎價僅5255元 較半年前同類平25%｜工商廈市況

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次促成的成交為觀塘鴻圖道1號22樓3、5及6號室，總面積合共約3,532方呎，以成交價約1,856萬元計，每呎售價約5,255元。新買家本身於紅磡區設有據點，經營電話行業公司，因看好觀塘鴻圖道1號的行業集中性，以及商業配套齊備而入市。而是次成交呎價，對比去年7月的買賣成交為低，該成交為同廈18樓3個相連單位，涉及建築面積約3,726方呎，當時成交呎價約7,000元，反映短短半年間，該廈呎價已下跌約25%。

業主 12 年前全層買入 最新呎價低兩成

劉重興又指，是次易手單位的原業主於2013年斥資約1.5億元購入全層單位，涉及面積約22,950方呎，折合成交呎價約6,536元；今次拆售3個單位的成交呎價，更較12年前購入價再低，幅度約20%。他指出，鴻圖道1號向來被視為手機行業的「基地」，該廈毗鄰港鐵牛頭角站，聚集二手手機公司，同時亦不乏本地及內地知名品牌的據點。該廈業主多為自用客，買賣放盤量向來極少，而最近呎價亦跟隨大市有所調整，是次成交呎價將成為該廈買賣叫價的新指標，相信將會吸引部分租客轉租為買，料個別洽談買賣中的單位，亦會加快交易步伐。