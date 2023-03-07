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2023-03-07 20:53:37

觀塘新盤｜Bal Residence盡推首張價單56伙周六開賣 折實價580萬起

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觀塘新盤｜Bal Residence盡推首張價單56伙周六開賣 折實價580萬起

觀塘新盤｜Bal Residence盡推首張價單56伙周六開賣 折實價580萬起

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence今日(7)公布首輪銷售安排，首張價單56伙全數於本周六(11)發售。據銷售安排顯示，首輪不設截票時間，有意認購的買家須於周六上午11時至1130分期間到售樓處登記抽籤，再按抽籤次序揀樓，每位買家最多可購2伙。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，56伙實用面積介乎338349方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888元至22,518元。

觀塘新盤｜Bal Residence盡推首張價單56伙周六開賣 折實價580萬起

Bal Residence首張價單56伙全數於本周六(11日)發售，圖為潘銳民。

發展商是次提供2款付款方法，包括「120天現金優惠付款計劃」，連同其他優惠合共提供最高11.75%折扣；另為「建築期付款方法」，連同其他優惠合共提供最高 8.75%折扣。

以入場單位為5A室為例，實用面積338方呎，一房間隔，買家若選用「120天現金優惠付款計劃」，單位折實售價為580.69萬元，折實呎價17,180元。若買家選用「建築期付款方法」，單位折實售價為600.43萬元，折實呎價17,764元。

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Bal Residence屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下。

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