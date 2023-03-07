觀塘新盤｜Bal Residence盡推首張價單56伙周六開賣 折實價580萬起

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence今日(7日)公布首輪銷售安排，首張價單56伙全數於本周六(11日)發售。據銷售安排顯示，首輪不設截票時間，有意認購的買家須於周六上午11時至11時30分期間到售樓處登記抽籤，再按抽籤次序揀樓，每位買家最多可購2伙。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，56伙實用面積介乎338至349方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888元至22,518元。