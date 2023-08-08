觀塘新盤｜Bal Residence突為26伙減價最多10% 另送禮券作入伙賀禮

一手市場再有全新盤減價吸客！麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(8日)突更新價單，將26伙一房單位定價下調介乎6%至10%，而價單提供最高折扣維持11.75%不變。

向買家送家電及餐飲禮券

發展商表示，因應市況更新價單，涉及單位售價於調整後將以超貼地價發售，當中部分單位售價下調幅度更達10%。以22樓D室為例，實用面積341方呎，一房間隔，售價由原本的845.8萬元，更新至761.2萬元，減幅達84.6萬元或10%；呎價則由24,804元，降至22,323元。至於今批26伙扣除最高11.75%折扣後，單位折實售價由551.66萬元起，折實呎價由16,044元起。

另外，項目預計可於10月份獲批入伙紙，發展商將送出分別價值6,800元的家電禮券及Lai Sun Dining米芝蓮星級餐飲禮券，作為業主入伙賀禮。