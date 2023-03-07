觀塘新盤｜Bal Residence首批獲足額認購 夥利嘉閣推按揭優惠

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence於上月推出首批56伙，全屬一房間隔，實用面積介乎338至349方呎。扣除最高11.75%折扣優惠後，單位折實售價由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888至22,518元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，項目已獲足額認購，以區內客為主，亦有投資客佔約10%。他稱，短期內公布加推及首輪銷售安排，特色單位有機會招標發售，最快周末展開首輪銷售。

利嘉閣推置好「 Bal 」按揭優惠 可獲2.3% 現金回贈

利嘉閣地產及利嘉閣按揭代理為配合項目銷售部署，特別推出全新專屬按揭優惠「置好『Bal』」，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，計劃可獲按揭成數高達90%，息率低至H加1.3厘，鎖息上限P減2.25厘(P為5.625厘)，即實際按揭年息為3.375厘，同時有高達2.3%的銀行現金回贈，兼附送高息存款戶口(Mortgage——Link)，買家可以把備用資金存入高存息戶口，以存息收入抵銷加息的影響。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，香港經濟及樓市自中港兩地通關後明顯轉好，各行各業的經營環境都現曙光；而自本月1日開始，政府撤銷口罩令，更象徵本港已全面復常，不少置業都加快腳步入市。過去兩個月，高端物業交投大旺；同時推動中細價樓交投亦變得活躍；加上早前公布的財政預算案，建議調低從價印花稅，進一步利好中細價樓市場。他續指，主打一房單位的Bal Residence，料將受惠於新措施，銷情可望全面報捷。

Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下，設有2個一房交樓標準示範單位。

即睇觀塘新盤Bal Residence最新資訊 (House730)