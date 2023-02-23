觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

新一份《財政預算案》昨日(22日)出爐後，有全新盤旋即今日(23日)「一口氣」完成上載售樓說明書、公布首張價單、開放示範單位及接受認購登記。
麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence首推56伙，提供最高11.75%折扣優惠，折實售價580.69萬元起，折實平均呎價19,554元。
全數單位折實價低於「8球」
麗新發展高級副總裁潘銳民形容首批單位售價屬平「衡」時空價，指重返約5年前的水平，而定價參考同區一手及二手造價，認為定價有吸引力。56伙折實售樓全數低於800萬元，當中9伙折實售價更低於600萬元。今日起對外開放示範單位，並同步收票，會視乎收票情況決定開售時間，最快下月開售。
提供2款付款方法 最高折扣11.75%
Bal Residence首批單位實用面積介乎338至349平方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888至22,518元。以定價計，56伙市值約4.2億元。
發展商是次提供2款付款方法，包括「120天現金優惠付款計劃」，連同其他優惠合共提供最高11.75%折扣；另為「建築期付款方法」，連同其他優惠合共提供最高 8.75%折扣。
以入場單位為5樓A室為例，實用面積338方呎，一房間隔，買家若選用「120天現金優惠付款計劃」，單位折實售價為580.69萬元，折實呎價17,180元。若買家選用「建築期付款方法」，單位折實售價為600.43萬元，折實呎價17,764元。
據價單顯示，買家簽署臨時買賣合約後，可獲麗新地產代理提供總面值為6,800元的家電禮券優惠。
Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下，設有2個一房交樓標準示範單位。