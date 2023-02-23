觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence首推56伙，提供最高11.75%折扣優惠，折實售價580.69萬元起，折實平均呎價19,554元。

新一份《財政預算案》昨日(22日)出爐後，有全新盤旋即今日(23日)「一口氣」完成上載售樓說明書、公布首張價單、開放示範單位及接受認購登記。

提供 2 款付款方法 最高折扣11.75%

Bal Residence首批單位實用面積介乎338至349平方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888至22,518元。以定價計，56伙市值約4.2億元。

發展商是次提供2款付款方法，包括「120天現金優惠付款計劃」，連同其他優惠合共提供最高11.75%折扣；另為「建築期付款方法」，連同其他優惠合共提供最高 8.75%折扣。