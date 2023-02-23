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地產
2023-02-23 15:19:38

觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

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觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

新一份《財政預算案》昨日(22)出爐後，有全新盤旋即今日(23)「一口氣」完成上載售樓說明書、公布首張價單、開放示範單位及接受認購登記。

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence首推56伙，提供最高11.75%折扣優惠，折實售價580.69萬元起，折實平均呎價19,554元。

全數單位折實價低於「8球」

麗新發展高級副總裁潘銳民形容首批單位售價屬平「衡」時空價，指重返約5年前的水平，而定價參考同區一手及二手造價，認為定價有吸引力。56伙折實售樓全數低於800萬元，當中9伙折實售價更低於600萬元。今日起對外開放示範單位，並同步收票，會視乎收票情況決定開售時間，最快下月開售。

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提供2款付款方法 最高折扣11.75%

Bal Residence首批單位實用面積介乎338349平方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,88822,518元。以定價計，56伙市值約4.2億元。

發展商是次提供2款付款方法，包括「120天現金優惠付款計劃」，連同其他優惠合共提供最高11.75%折扣；另為「建築期付款方法」，連同其他優惠合共提供最高 8.75%折扣。

觀塘新盤｜Bal Residence首推56伙 折實平均呎價1.95萬 一房最平580萬

Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙。(資料圖片)

以入場單位為5A室為例，實用面積338方呎，一房間隔，買家若選用「120天現金優惠付款計劃」，單位折實售價為580.69萬元，折實呎價17,180元。若買家選用「建築期付款方法」，單位折實售價為600.43萬元，折實呎價17,764元。

據價單顯示，買家簽署臨時買賣合約後，可獲麗新地產代理提供總面值為6,800元的家電禮券優惠。

Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300793方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目預計關鍵日期為2024331日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下，設有2個一房交樓標準示範單位。

即睇觀塘新盤Bal Residence最新資訊 (House730)

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