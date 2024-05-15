觀塘東九匯The Grid多層樓面招租 意向呎租20元｜商廈市況

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次招租物業位於觀塘偉業街133號全幢，物業現尚餘多個精選單位推出市場招租，涉及4個樓層，分布於3樓、4樓、8樓及10樓，其中3樓及10樓屬全層樓面，建築面積均為14,710方呎；而4樓及8樓則屬半層，建築面積分別為8,394及8,385方呎，而4樓更特備有基本裝修設計，方便用家即租即用，項目意向呎租約20元。同時，業主會因應租客背景、承租年期及樓面面積而提供不同的租務優惠，切合不同行業的實力企業的需要。

九龍灣國際展貿中心將拆卸重建，受影響租客需要遷出，帶動東九龍區商廈租務活動頻仍，加上多個政府部門遷入東九龍指標商廈，帶動區內商廈近期租務氣氛轉好。有業主看好區內租務氣氛，決定推出觀塘東九匯The Grid於市場招租，並委託中原(工商舖)作獨家代理，負責項目招租事宜，推出項目不同樓層及樓面單位，意向呎租約20元。

潘志明指出，東九匯項目交通便利，鄰近地鐵牛頭角站，步程約2分鐘直達，項目附近有東九龍如心酒店、創紀之城及觀塘海濱公園，物業高層單位可眺望開揚都市景；接待大堂華麗美觀，地庫設有停車場，提供租戶及用戶極致周到的體驗。

潘志明稱，東九匯樓高12層，項目入駐率不俗，租客不乏知名企業，且行業十分多元化，包括建築師、建材公司、國際品牌商務中心和教育機構等，地下至3樓為商舖，地下為銀行，而1至2樓則為食肆，吸引區內外食客到場光顧。潘氏相信，政府持續發展東九龍，觀塘區發展更見成熟，加上周邊商業元素及交通配套全面配合，觀塘商廈租務氣氛將會向好；相信東九匯The Grid租務情況將會更為理想。