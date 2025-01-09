觀塘航天科技中心全層放售 意向價約6350萬｜工商市況

隨着政府積極推動東九龍核心區域的商業發展，加上區內基建配套日益完善，觀塘區接連錄得用家入市工商物業個案，令買賣市場氣氛有所升溫。有業主趁勢推出唯一擁有全海景的工商物業觀塘航天科技中心低層全層放售，意向價約6,350萬元，屬極具競爭力的全層放售項目。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次放售的物業位於觀塘海濱道143號航天科技中心六樓全層，建築面積約10,589方呎，現以連租約形式出售，意向呎價約6,000元，涉及金額約6,350萬元。該物業將已連租約形式出售，租期至2025年10月31日屆滿，每月租金收入約20.5萬元，租金回報率約3.87%，屬市場中罕有的穩健投資選擇之一。若遇誠意投資者及企業用家，業主更會提供更大議價空間。
謝立生指出，航天科技中心是區內唯一擁有全海景的工商物業，且位於觀塘工商核心地段之海濱道，鄰近多座近年落成之嶄新商廈及酒店，是區內備受追捧的甲級玻璃幕牆商廈之一，具備時尚現代的外觀設計，並正對開揚海景，突顯高端辦公室價值。該物業樓高20層，設施完善，提供3部載客升降機、2部載貨升降機，以及127個貨車及私家車車位。地理位置優越，交通四通八達，距離港鐵牛頭角站僅約8分鐘步程，沿觀塘道亦有多種公共交通工具如巴士及小巴，方便吸引企業進駐。
謝立生稱，觀塘區工商物業的供應已經相當稀少，而純工業樓宇用作寫字樓或純寫字樓作工業用途均屬違法，航天科技中心能合法兼顧工商用途，尤其適合想購買自置物業作貨倉儲存及附設寫字樓雙用途之自用買家，是市場上難得的優質選擇。
翻查資料，航天科技中心放盤量不多，對上一宗全層買賣成交於去年9月錄得，該高層單位以成交價約6,300萬元易手，折合呎價約5,950元。謝立生表示，是次推出的六樓全層單位折合呎價僅約6,000元，與對上一宗成交呎價相若，叫價具競爭性，再加上單位附有穩定租賃合約，其租金收入提供穩健的現金流保證，對於尋求中長期投資的買家尤為吸引。
謝立生補充，隨着東九龍一帶轉型成為嶄新的核心商業區，進一步刺激工商物業需求，市場潛力不容忽視。航天科技中心作為地標性項目之一，其優越的地理位置及完善的規劃設計，為企業帶來理想的辦公空間，亦為投資者提供穩定潛力回報，加上業主願意提供緩頰空間，相信是次推出的六樓全層單位，不論是作為長遠投資或自用，均具不可多得的價值，相信會吸引實力投資者及企業用家垂青。