觀塘航天科技中心全層放售 意向價約6350萬｜工商市況

隨着政府積極推動東九龍核心區域的商業發展，加上區內基建配套日益完善，觀塘區接連錄得用家入市工商物業個案，令買賣市場氣氛有所升溫。有業主趁勢推出唯一擁有全海景的工商物業觀塘航天科技中心低層全層放售，意向價約6,350萬元，屬極具競爭力的全層放售項目。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次放售的物業位於觀塘海濱道143號航天科技中心六樓全層，建築面積約10,589方呎，現以連租約形式出售，意向呎價約6,000元，涉及金額約6,350萬元。該物業將已連租約形式出售，租期至2025年10月31日屆滿，每月租金收入約20.5萬元，租金回報率約3.87%，屬市場中罕有的穩健投資選擇之一。若遇誠意投資者及企業用家，業主更會提供更大議價空間。