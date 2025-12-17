觀塘香港企業大廈地廠招租 意向月租23萬 冀吸引汽車行業承租｜工商舖

電動車銷量保持穩健增長，2025年全球第三季新能源車銷量錄得約539萬輛，按年上升約31%。本港電動車市場表現良好，運輸署數據顯示，今年首三季首次登記的電動私家車佔私家車首次登記總數約近七成，成為市場主流。憑藉傳統商貿及地域優勢，以及啟德體育園帶來的人流效應，觀塘成為電動車品牌進駐開拓首選，更吸引部份汽車相關行業如汽車維修等作據點。個別業主看好市場前景，趁勢委託中原（工商舖）獨家代理招租，意向月租約23萬元，呎租約26元。冀吸引作電動車陳列室或汽車維修中心等相關商戶承租。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次招租位於觀塘偉業街128號香港企業大廈地廠，總建築面積約9,000方呎，業主意向租金約23萬元，呎租約26元。唐氏指出，招租地舖方正實用，門面特闊，達約100呎，能夠吸引途人及駕車人士目光，並可提高品牌曝光及宣傳度；招租項目樓高約11呎2吋，樓底特高，空間感十足，可同時展示多輛汽車及配套設施，極適合打造旗艦級電動車陳列室、售後體驗館或汽車維修中心。

唐氏續稱，翻查資料，參考過往成交租務及平均呎租一般介乎約22元至78元之間，最新成交為觀塘鴻圖道17號發利工業大廈地厰全層，建築面積約10,444方呎，以每月約30萬元承租，呎租約22元；另一宗觀塘鴻圖道25號瑞泰偉基商業廣場地廠G04室，建築面積約1,150方呎，以約9萬元承租，呎租約78元。是次物物業叫租價屬合理水平。