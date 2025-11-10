觀塘駱駝漆大廈逾萬呎地舖折讓放售 意向價9500萬｜工商舖

東九龍發展如火如荼，由新鴻基地產發展的觀塘區全新商場「三布目 Scramble Hill」開幕在即，區內商業及消費氣氛炙熱。加上區內新甲廈近月連錄多宗大手成交，持續推動人流及消費力上升。有「觀塘羅素街」之稱、同時為全港知名品牌開倉集中地的開源道駱駝漆大廈，一籃子地舖亦趁勢推出市場放售，並由銀主委託中原(工商舖)擔任首席代理負責銷售事宜。中原(工商舖)表示，由於項目位處人流旺的開源道，加上租金回報穩定，預料將吸引投資者關注。
中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售項目位於觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，包括第一座地下B1至B3號以及第二座地下D1至D2號，總面積約11,624方呎，樓底約4.7米高。物業中部份以交吉形式放售，部份連租約出售，現有租戶為知名運動品牌，租金收入穩定。唐氏指出，該組合為區內罕有大型相連地舖，橫跨五個門面，門闊達約168呎，總面積近12,000方呎，極具氣勢並適合各類零售或餐飲品牌進駐，是同區罕見的大面積巨舖，可作自用或投資，發展潛力優厚。
唐苑雯續稱，駱駝漆大廈位處觀塘開源道核心地段，距離港鐵觀塘站僅約3分鐘步程，鄰近觀塘巴士總站及裕民坊公共交通交匯處，交通便利。隨著觀塘工業區轉型，大廈吸引不少餐飲及零售商戶進駐，成為該區飲食及消費熱點，人流暢旺。近年一帶更有「觀塘波鞋街」之稱，聚集多家知名運動品牌開倉店，包括 Nike、Puma、Adidas 及 Free Running 等，形成極具人氣的品牌開倉集中地，消費氣氛濃厚，店舖承租率長期高企。隨着多個大型商業項目相繼落成，預計人流及消費力將進一步上升，投資前景亮麗。
唐苑雯補充，觀塘區內新商場及甲級商廈陸續落成，區內工商舖物業具備長遠升值潛力，是市場罕有兼具規模與地段優勢的黃金舖位組合，勢必成為區內焦點。