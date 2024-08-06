觀塘One Harbour Square兩全層齊推招商優惠 意向呎租較高位折讓至少四成｜商廈市況

One Harbour Square樓高28層，其中5樓為該廈唯一的飲食樓層。(中原工商舖提供)

觀塘區近年發展迅速，成為東九龍新興商貿區之一，區內多個優質商廈項目陸續落成，吸引眾多企業進駐，令商業物業租務氣氛更趨活躍。近期觀塘區先後錄得多宗商廈租務成交個案，有業主把握形勢，委託中原(工商舖)作獨家代理負責位於觀塘One Harbour Square兩個高及低層全層單位出租事宜，意向呎租約20餘元，較以往該廈最高租金折讓至少四成。 中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事劉少如表示，One Harbour Square位於觀塘海濱道181號甲級商廈，是次放租的5樓及27樓全層單位，建築面積分別為約16,396及18,972方呎，樓層分布於高層及低層，可滿足租客的不同需求，目前均已交吉，意向呎租約20餘元。據悉，業主於2014年7月曾以4.78億元購入5樓及27樓，其中5樓曾以每月約80萬元放租，每方呎叫價約48.8元；27樓曾以每月約51萬元出租，平均呎租約27元。

劉少如指出，One Harbour Square樓高28層，其中5樓為該廈唯一的飲食樓層，設有廚房，「風火水電」等必要設施一應俱全，且附送面積合共5,200方呎的特大特色全海平台。該樓層可分開作兩個舖位租用，其中1號舖約7,200方呎，連約2,719方呎平台；2號舖約9,196方呎，連約2,481方呎平台。單位可享臨海景緻、豪華大堂，適合宴會廳、私人會所和各式餐飲經營需求；27樓全層合共約18,972方呎，享280度無敵煙花海景，間隔實用方正，並具備獨立行政洗手間及獨立茶水間，合各行各業作企業總部之用。

過去 1 年間錄得 9 宗租務成交 劉少如稱，One Harbour Square作為東九龍臨海地標甲級商廈，具備多項優勢，包括由名牌發展商新鴻基地產(016)發展及管理，地理位置又十分優越，鄰近巴士總站、碼頭、海濱公園及大型商場，且鄰近牛頭角地鐵站，交通十分便利。同時，該廈亦設有停車場，可滿足用家需要，對企業相當有利。資料顯示，One Harbour Square於過去1年間錄得9宗租務成交，當中一個中層全層於今年2月以約50萬元租出，呎租價約27元，而今年錄得的成交以中低層為主，故今次推出27樓「鳳凰樓層」更為矚目，全層可享有280度煙花海景單位相當罕見，而5樓可作飲食樓層更見矜罕。