觀望息口｜油塘朗譽昨沽10伙 冷鋒襲新盤 銷售續驟降

樓市下行，新盤銷情遇冷鋒。提供634伙、保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，昨日首輪發售128伙，全日售出10伙。事實上，自10月底起開賣的全新盤，首輪銷售成績持續下滑。市場人士指，受累持續加息及新冠肺炎疫情再度升溫，新盤交投低迷局面恐維持至月中。
朗譽首批扣除最高15%折扣優惠後，折實413.95萬元入場，折實平均呎價17,938元，屬兩年來九龍市區最平新盤，惟市場反應一般，全日賣出約10伙。
事實上，發展商推售新盤步伐明顯放慢，上月只有3個全新市區盤開售，其中以價單方式發售的兩個項目，萬科香港長沙灣連方I及恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎匯，據成交紀錄冊顯示，兩盤首輪銷售即日僅賣出7伙及3伙，銷量佔可發售單位約23%及13%。
上月新盤成交8個月最少
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月多項不利消息，如美國再加息，內地新冠肺炎疫情不穩，股市波動等，皆令樓市下行速度加快，全月只錄得約220宗一手成交，較10月約370宗再跌四成，見8個月新低。
據市場統計，今年以來一手市場暫錄得約8,900宗，他估計，若全年一手成交低於10,000宗，將創2013年新例後的一手成交量新低。
發展商推盤開價需更吸引
利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，目前市場上的買家以用家、上車客為主，惟他們手頭資金有限，對息口變化較敏感；另面對本港經濟或會陷入收縮，擔心工作不穩影響供樓，阻礙入市決定。他指，目前市況對發展商本月推盤部署有一定影響，相信待美國聯儲局本月中的議息結果出爐後，新盤市況才有變化，而發展商推盤開價亦需要更吸引，首批定價或要較市價低約5%或以上。
THE HENLEY II周三招標推售10伙三房
恒地啟德THE HENLEY II將於周三推出10伙三房戶招標，全為第1座A室，樓層介乎23至37樓，實用面積同為888方呎。
同區由華潤置地(海外)與保利置業合作發展的澐璟，錄得本月首宗成交，為6座20樓B室，實用面積784方呎，三房間隔，連1個車位以2,980萬元成交，呎價38,010元。該盤自上月中推售，迄今累沽14伙，套現約4.68億元。
另外，中國海外(688)啟德Park Peninsula維港1號已獲批滿意紙，短期內會向買家發出收樓通知書。為配合該盤入伙，城巴已在啟德開辦首條全電能巴士線22X號(循環線)，車站設於項目主入口門前，一站直達港鐵啟德站。中海外地產董事總經理游偉光稱，項目迄今累售592伙，套現逾68.16億元。