觀望息口｜油塘朗譽昨沽10伙 冷鋒襲新盤 銷售續驟降

樓市下行，新盤銷情遇冷鋒。提供634伙、保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，昨日首輪發售128伙，全日售出10伙。事實上，自10月底起開賣的全新盤，首輪銷售成績持續下滑。市場人士指，受累持續加息及新冠肺炎疫情再度升溫，新盤交投低迷局面恐維持至月中。

朗譽首批扣除最高15%折扣優惠後，折實413.95萬元入場，折實平均呎價17,938元，屬兩年來九龍市區最平新盤，惟市場反應一般，全日賣出約10伙。

事實上，發展商推售新盤步伐明顯放慢，上月只有3個全新市區盤開售，其中以價單方式發售的兩個項目，萬科香港長沙灣連方I及恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎匯，據成交紀錄冊顯示，兩盤首輪銷售即日僅賣出7伙及3伙，銷量佔可發售單位約23%及13%。