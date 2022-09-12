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地產
2022-09-12 11:00:28

觀望氣氛濃 8月工商舖錄約1,564宗租賃成交 僅工廈價量齊升

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近日疫情反覆及環球經濟不明朗，令租賃市場氣氛趨淡靜，而隨著10月份公佈的施政報告及舉行中共全國代表大會，市場期待屆時會有重大政策推出，有望對租務市場帶來起動作用。(資料圖片)

近日疫情反覆及環球經濟不明朗，令租賃市場氣氛趨淡靜，而隨著10月份公佈的施政報告及舉行中共全國代表大會，市場期待屆時會有重大政策推出，有望對租務市場帶來起動作用。(資料圖片)

工商舖整市場觀望氣濃厚，租市場則呈量穩價升走勢。據中原(工商舖)資料顯示，8月份共錄得約1,564宗租務個案，成交金額約1.11億元，宗數與上月相若，而與去年同期相比則錄得明顯跌幅，當中只有工廈錄得價量齊升局面中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月租賃宗數與7月約1,570宗相若，但對比2021年同期則減少約17%，而8月總成交金額錄得約1.11億元，按月增加約14%，但對比去年8遞減約9%。至於成交金額按月則得升幅，主要受工廈及商舖帶動，當中工廈表現突出，出現價量齊升的局面，反映不少企業看好本港工廈前景，個別更把握目前議價空間較大的形勢，積極承租面積較大的物業作中長遠發展。

8月份寫字樓市場共錄約421宗租賃成交，較去年8月急減約三成，成交金額約3,394萬元，亦較上月輕微下跌，按年同期則遞減約15%。(資料圖片)

8月份寫字樓市場共錄約421宗租賃成交，較去年8月急減約三成，成交金額約3,394萬元，亦較上月輕微下跌，按年同期則遞減約15%。(資料圖片)

寫字樓最差 較去年同期跌三成

潘志明續稱，按範疇分析的話，最新數字與去年同期相比，寫字樓屬最受影響類別。資料顯示，寫字樓市場8月份共有約421宗租賃成交，比20218月急減約三成；成交金額約3,394萬元，不單較上月輕微下跌，按年同期亦遞減約15%。工廈租務市場則呈價量齊升的情況8錄得約751宗成交，金額約2,746萬元，宗數及金額分別較7月份輕微上升約6%及約四成升幅。而最受市場關注的舖位市場則出現價升量跌情況8月有約392宗租務個案，按月下跌約8%，而按年相比則下跌約21%至於成交金額約5,045萬元，按月相比上升約15%，而與比去年相比則下跌約8%

外界望10月中後有轉機

潘志明認為，自今年初第五波疫情肆虐後，整體工商舖市道持續偏淡靜，現時與工商舖走勢最密切連繫為通關，最新「3+4」隔離措施已是通關第一步，相信進一步安排將會於1019日施政報告中發表；加上預測屆時亦會有其他政治、民生及經濟政策一併推出，料內容主要刺激經濟及消費，以及解決民生問題為重點，將有利工商舖市場。而另一重要事項1016日舉行的中共全國代表大會，市場將會在會議過程中會談及有關對香港管治政策，與本港政治及經濟前景息息相關
他預期，隨著施政報告推出及會議展開後，本港市道前景將更見清晰，減低市場種種不明朗氣氛，工商舖租務市場迎來轉機預測屆時以舖市復甦速度最顯著，不少零售及餐飲行業亦需為聖誕新年檔期作部署，料吸引商戶加緊租舖開業，帶動租務交投；而工廈市場走勢仍會持續，寫字樓則會個別發展

8月工商舖租賃成交宗數：

 

工廈(約宗)

寫字樓(約宗)

商舖(約宗)

工商舖總數(約宗)

2022/8

751

421

392

1,564

2022/7

707

433

430

1,570

2021/8

794

606

502

1,902

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊


8月工商舖租賃成交金額：

 

工廈()

寫字樓()

商舖()

工商舖總數()

2022/8

2,746.93

3,394.27

5,045.94

11,187.14

2022/7

1,950.95

3,424.85

4,355.96

9,731.76

2021/8

2,781.20

4,034.63

5,536.49

12,352.32

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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