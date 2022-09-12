觀望氣氛濃 8月工商舖錄約1,564宗租賃成交 僅工廈價量齊升

工商舖整體投資市場觀望氣氛濃厚，租賃市場則呈量穩價升走勢。據中原(工商舖)資料顯示，8月份共錄得約1,564宗租務個案，成交金額約1.11億元，宗數與上月相若，而與去年同期相比則錄得明顯跌幅，當中只有工廈錄得價量齊升局面。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月租賃宗數與7月約1,570宗相若，但對比2021年同期則減少約17%，而8月總成交金額錄得約1.11億元，按月增加約14%，但對比去年8月則遞減約9%。至於租賃成交金額按月則得升幅，主要受工廈及商舖帶動，當中工廈表現突出，出現價量齊升的局面，反映不少企業看好本港工廈前景，個別更把握目前議價空間較大的形勢，積極承租面積較大的物業作中長遠發展。

寫字樓最差 較去年同期跌三成 潘志明續稱，按範疇分析的話，最新數字與去年同期相比，寫字樓屬最受影響類別。資料顯示，寫字樓市場8月份共有約421宗租賃成交，比2021年8月急減約三成；成交金額約3,394萬元，不單較上月輕微下跌，按年同期亦遞減約15%。工廈租務市場則呈價量齊升的情況，8月份錄得約751宗成交，金額約2,746萬元，宗數及金額分別較7月份輕微上升約6%及約四成升幅。而最受市場關注的舖位市場則出現價升量跌情況，8月有約392宗租務個案，按月下跌約8%，而按年相比則下跌約21%；至於成交金額約5,045萬元，按月相比上升約15%，而與比去年相比則下跌約8%。

外界望 10 月中後有轉機 潘志明認為，自今年初第五波疫情肆虐後，整體工商舖市道持續偏淡靜，現時與工商舖走勢最密切連繫為通關，最新「3+4」隔離措施已是通關第一步，相信進一步安排將會於10月19日施政報告中發表；加上預測屆時亦會有其他政治、民生及經濟政策一併推出，料內容主要以刺激經濟及消費，以及解決民生問題為重點，將有利工商舖市場。而另一重要事項10月16日舉行的中共全國代表大會，市場預期將會在會議過程中會談及有關對香港管治政策，與本港政治及經濟前景息息相關。

他預期，隨著施政報告推出及會議展開後，本港市道前景將更見清晰，減低市場種種不明朗氣氛，為工商舖租務市場迎來轉機，預測屆時會以舖市復甦速度最為顯著，不少零售及餐飲行業亦需為聖誕新年檔期作部署，料會吸引商戶加緊租舖開業，帶動租務交投；而工廈市場走勢仍會持續，寫字樓則會個別發展。