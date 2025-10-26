訪港旅客續增 節日氣氛帶動消費情緒 9月舖位租務價量見穩 料10月見明顯升幅｜商舖市況

本港旅客數字連年上升，據旅發局數據指，今年首3季錄得訪港旅客約3,647.2萬人次，按年增加12%，當中內地旅客及非內地旅客分別按年升11%及16%，再加上聖誕新年假期將至，節日氣氛有助帶動消費情緒，提振商舖租務市場。據中原(工商舖)統計，9月份商舖租賃市場錄得約300宗租賃成交，涉及成交金額約2,677萬元，租用面積則錄得約43.7萬方呎，整體數據按年均錄得逾一成增幅。該行分析，年底為傳統零售業旺季，相信未來兩月不少零售商將積極把握租舖機會，預料10月份商舖租務會有明顯升幅。

護老行業對舖位需求增 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，9月份商舖租賃市場錄得約300宗租務成交，與上月約311宗成交對比僅窄幅上落，而按年則錄得約10.7%增幅，而涉及成交金額約2,677萬元，按月回落約19.15%，按年同期則上升約12.16%。9月份市場錄得多宗護老院相關大樓面舖位租務成交，當中包括將軍澳翠林路11號翠林商場5樓及6樓樓面，面積共約24,543方呎，由護老院以每月約90萬元租用，折合呎租約36元。 另一宗成交則位於天水圍天秀路8號天一商城3樓3071號及餐廳部分舖位，涉及面積約18,154方呎，以每月約35萬元租出，同樣由護老中心承租，平均呎租約19元，租期5年。該舖過往曾獲不同酒樓租用，高峰期租金達每月約84萬元，與最新月租相比，回落幅度約58.3%。