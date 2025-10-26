訪港旅客續增 節日氣氛帶動消費情緒 9月舖位租務價量見穩 料10月見明顯升幅｜商舖市況

本港旅客數字連年上升，據旅發局數據指，今年首3季錄得訪港旅客約3,647.2萬人次，按年增加12%，當中內地旅客及非內地旅客分別按年升11%及16%，再加上聖誕新年假期將至，節日氣氛有助帶動消費情緒，提振商舖租務市場。據中原(工商舖)統計，9月份商舖租賃市場錄得約300宗租賃成交，涉及成交金額約2,677萬元，租用面積則錄得約43.7萬方呎，整體數據按年均錄得逾一成增幅。該行分析，年底為傳統零售業旺季，相信未來兩月不少零售商將積極把握租舖機會，預料10月份商舖租務會有明顯升幅。
護老行業對舖位需求增
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，9月份商舖租賃市場錄得約300宗租務成交，與上月約311宗成交對比僅窄幅上落，而按年則錄得約10.7%增幅，而涉及成交金額約2,677萬元，按月回落約19.15%，按年同期則上升約12.16%。9月份市場錄得多宗護老院相關大樓面舖位租務成交，當中包括將軍澳翠林路11號翠林商場5樓及6樓樓面，面積共約24,543方呎，由護老院以每月約90萬元租用，折合呎租約36元。
另一宗成交則位於天水圍天秀路8號天一商城3樓3071號及餐廳部分舖位，涉及面積約18,154方呎，以每月約35萬元租出，同樣由護老中心承租，平均呎租約19元，租期5年。該舖過往曾獲不同酒樓租用，高峰期租金達每月約84萬元，與最新月租相比，回落幅度約58.3%。
空置率趨平穩 港島區整體錄微升
空置率方面，何潔釵指出，本港核心區空置率趨於平穩，按月走勢僅窄幅上落，惟港島區整體有輕微上升趨勢。當中銅鑼灣區9月份空置率為6.33%，按月及按年分別上升0.26個百分點及0.55個百分點；中環及灣仔分別錄得空置率6.76%及4.59%，按月微升0.04及0.03個百分點，按年則回落0.65及0.29個百分點。九龍區方面，尖沙咀及旺角9月份分別錄得空置率6.15%及9.45%，較上月回落0.15及0.01個百分點，比去年同期則分別大幅回落4.59個百分點及增加0.42個百分點。
護老院屬「鐵約」租戶 受業主歡迎
何潔釵表示，據政府統計處的人口推算，2046年本港65歲及以上的長者比例將上升至36%，預料未來人口將持續高齡化，反映本港銀髮市場的巨大潛力。隨著政府政策鼓勵市場發展銀色經濟，相關產業日漸獲得市場關注，而安老服務為銀髮經濟中重要的一環，近年也展示出不俗的承租力。同時，本港舖位空置率喘定，租金水平仍靜待上升信號，部分業主選擇降低租金預期，轉而尋求租務穩定，而護老院以長租約及續租意願高，經常被視為「鐵約」租戶，故獲得部分業主青睞；再加上選址偏好民生區大樓面舖位，亦能進一步消化民生區舖位空置。她認為，社會對安老照顧服務需求持續上升，預期在未來護老院相關的租賃活動將持續增長。此外，踏入年底消費旺季，她預料10月份商舖租賃市場將持續活躍。