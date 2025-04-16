設收租優惠吸投資客 SIERRA SEA 一房最平299萬

中美貿易戰升溫，港股單日暴瀉逾3,000點，對樓市亦如潑下一盆冷水，一手市場來到月中才迎來全新盤開價。新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」昨日首推158伙，以最高折扣15%計算，折實價299.88萬元起，折實平均呎價10,398元；全數折實價低於600萬元，並推全新「收租皇靈活付款計劃」吸引投資者。

「SIERRA SEA」首張價單涵蓋3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積301至574方呎。扣除最高折扣15%，折實價299.88萬至598.48萬元，折實呎價9,499至 11,126元。首張價單有102伙折實售價低於500萬元；而折實呎價低於1萬元則有29伙。最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室一房，實用面積301方呎，折實呎價9,963元。