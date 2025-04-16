設收租優惠吸投資客 SIERRA SEA 一房最平299萬

中美貿易戰升溫，港股單日暴瀉逾3,000點，對樓市亦如潑下一盆冷水，一手市場來到月中才迎來全新盤開價。新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」昨日首推158伙，以最高折扣15%計算，折實價299.88萬元起，折實平均呎價10,398元；全數折實價低於600萬元，並推全新「收租皇靈活付款計劃」吸引投資者。
「SIERRA SEA」首張價單涵蓋3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積301至574方呎。扣除最高折扣15%，折實價299.88萬至598.48萬元，折實呎價9,499至 11,126元。首張價單有102伙折實售價低於500萬元；而折實呎價低於1萬元則有29伙。最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室一房，實用面積301方呎，折實呎價9,963元。
較同系「雲海」二手呎價低26%
新地副董事總經理雷霆形容是次開價為「夢寐以求價」，買家可用優惠價錢享有舒適生活。他稱，定價已參考同系區內「雲海」，近期二手呎價約1.4萬元，即「SIERRA SEA」首批低26%，強調集團一向以吸引價開盤，以項目自身的優勢條件，未來有較大提價空間。至於關稅戰對市場影響已有所緩和，本港居住需求強勁，預期按揭利息繼續下調，「租轉買」情況會更普遍，同時有利供樓人士。
示範單位今日開放 周四收票
新地代理執行董事陳漢麟稱，示範單位今日起對外開放，周四起收票，最快下周展開首輪銷售。首張價單提供4項付款方法，當中新設「收租皇靈活付款計劃」，若買家現持有已「供斷」物業，而物業符合指定要求可作抵押，最高可獲新樓樓價95%貸款，買家須有1伙物業(或現有物業)作自住用途，其餘可作出租。至於同日購買2伙或以上可享首6個月「免息免供」優惠外，將單位出租並符合指定條件，呎租達45元或以上，可獲3個月額外租金回贈。