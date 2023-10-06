調整策略｜施政報告前夕 新盤有動作

新一份《施政報告》出爐前夕，發展商已率先有新動作。以震撼價開盤的長江實業集團(1113)油塘新盤「親海駅」，昨突預告將於本月23日後取消現時提供的「3房1．2．3換樓付款計劃」，該計劃提供最高樓價九成一按，買家毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。

「親海駅」自8月開售，長實銷售經理陳詠慈表示，迄今累售871伙，佔單位總數886伙逾98%，套現近57億元；現僅餘小量三房一套連儲物房待售，全數可望維港景，由於優質單位買少見少，將於本月23日後取消「3房1．2．3換樓付款計劃」。

她稱，該計劃選用「成交金額90%第一按揭」安排，只需付首期10%，可享3年期低息定息優惠，首年年利率定息1厘；第二年定息2厘；第三年定息3厘，供息不供本，毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。現時餘貨中入場單位為2B座20樓E室，實用面積707方呎，扣除最高19%折扣，折實價1,049萬元，折實呎價14,837元，首年每月供款只需約7,868元。

