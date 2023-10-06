調整策略｜施政報告前夕 新盤有動作

新一份《施政報告》出爐前夕，發展商已率先有新動作。以震撼價開盤的長江實業集團(1113)油塘新盤「親海駅」，昨突預告將於本月23日後取消現時提供的「3房1．2．3換樓付款計劃」，該計劃提供最高樓價九成一按，買家毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。
「親海駅」自8月開售，長實銷售經理陳詠慈表示，迄今累售871伙，佔單位總數886伙逾98%，套現近57億元；現僅餘小量三房一套連儲物房待售，全數可望維港景，由於優質單位買少見少，將於本月23日後取消「3房1．2．3換樓付款計劃」。
她稱，該計劃選用「成交金額90%第一按揭」安排，只需付首期10%，可享3年期低息定息優惠，首年年利率定息1厘；第二年定息2厘；第三年定息3厘，供息不供本，毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。現時餘貨中入場單位為2B座20樓E室，實用面積707方呎，扣除最高19%折扣，折實價1,049萬元，折實呎價14,837元，首年每月供款只需約7,868元。
睿峰特選一房送傢俬套餐 每套價值12.88萬元
由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月重啟銷售後，迄今累沽99伙，套現近12億元。鼎珮董事總經理陳玉成指，特選3伙一房單位贈送傢俬套餐，每套價值12.88萬元，透露不排除兩房單位亦增設相關優惠。該盤最新開放一個全新現樓連傢俬示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，即日起開放予公眾參觀。他續指，金管局早前放寬首置按保至樓花項目後，整體睇樓量都有明顯帶動，期望政府可盡快放寬加2厘息的壓力測試，以釋放市場購買力。
另外，嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」料短期內開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，已取得發展商的宣傳委託書，正積極展開前期銷售部署工作。
元朗尚豪庭沽清 特色戶呎售逾2萬創新高
新盤特色戶有追捧，早於2012年入伙、新鴻基地產(016)元朗「尚豪庭」售出最後1伙，市場消息指，單位為2座27樓A室，實用面積1,095方呎，連897方呎天台，屬四房雙套間隔，成交價2,200萬元，呎價達20,091元，創該盤呎價新高。