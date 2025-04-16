護脊床褥選購全攻略　睡姿、體重都係關鍵因素?！｜好裝修

你是否每天都有充足的睡眠時間，卻總是在醒來時感到腰酸背痛？也許是時候該重新審視你的床褥了。一張合適的護脊床褥不僅能改善睡眠質素，更能為你的脊椎健康把關。等裝修佬為你整合選購護脊床褥的關鍵要點，助你找到最適合的床褥。

良好的睡眠品質與床褥的護脊功能密不可分。我們每天都會在床花約三分之一的時間，若床褥無法提供適當的脊椎支撐，不僅會影響睡眠質素，更可能加劇腰背問題。護脊床褥的核心功能在於為脊椎提供均衡支撐，幫助維持睡眠時脊椎的自然彎曲。而在選擇床褥時，也不應過軟或過硬。因此，消費者切勿單以軟硬度衡量護脊床褥的優劣。

挑選護脊床褥四大要點

1. 承托力

對床褥承托力的要求因人而異，但大家可以根據使用者的身型體重，睡眠時的姿勢習慣和腰背痛問題等，去選擇一張合適的床褥。

根據體重選擇：體重較輕者適合選擇較軟的床褥，中等體重者可選擇軟硬適中的款式，體重較重者則建議選用適中至較硬的床褥。

因應睡姿調整：仰睡者因為體重分布較為平均，適合軟硬適中的床褥；側睡者由於肩膀、臀部和手臂會直接承受壓力，較適合選擇軟度較高的床褥，以有效分散壓力。

應對腰背問題：研究顯示，軟硬適中的床褥能有效舒緩慢性腰背痛，改善睡眠質素。

2. 軟硬度

理想的護脊床褥應該軟硬適中，既能提供足夠支撐力，又能確保舒適度。過軟的床褥雖然使用時舒適感高，但會造成身體下陷，使脊椎無法得到足夠承托，難以保持正常曲線，長期使用容易令脊骨出現錯位及痛症問題。相反，過硬的床褥則會造成局部壓力過大，令身體某些支點受壓，例如肩膀和臀部等較柔軟的部位承受過大壓力，使肌肉無法放鬆。影響血液循環。

選購時建議可以實地測試，用五指測試法檢查承托力是否合適：將手掌伸入腰部與床褥之間，若能剛好容納五指，即表示承托力適中。若容不下五指，則表示承托力不足。