護脊床褥邊隻好？睡姿、體重都係關鍵選購因素?！｜好裝修

你是否每天都有充足的睡眠時間，卻總是在醒來時感到腰酸背痛？也許是時候該重新審視你的床褥了。一張合適的護脊床褥不僅能改善睡眠質素，更能為你的脊椎健康把關。等裝修佬為你整合選購護脊床褥的關鍵要點，助你找到最適合的床褥。
護脊床褥的重要性
良好的睡眠品質與床褥的護脊功能密不可分。我們每天都會在床花約三分之一的時間，若床褥無法提供適當的脊椎支撐，不僅會影響睡眠質素，更可能加劇腰背問題。護脊床褥的核心功能在於為脊椎提供均衡支撐，幫助維持睡眠時脊椎的自然彎曲。而在選擇床褥時，也不應過軟或過硬。因此，消費者切勿單以軟硬度衡量護脊床褥的優劣。
挑選護脊床褥四大要點
1. 承托力
對床褥承托力的要求因人而異，但大家可以根據使用者的身型體重，睡眠時的姿勢習慣和腰背痛問題等，去選擇一張合適的床褥。
根據體重選擇：體重較輕者適合選擇較軟的床褥，中等體重者可選擇軟硬適中的款式，體重較重者則建議選用適中至較硬的床褥。
因應睡姿調整：仰睡者因為體重分布較為平均，適合軟硬適中的床褥；側睡者由於肩膀、臀部和手臂會直接承受壓力，較適合選擇軟度較高的床褥，以有效分散壓力。
應對腰背問題：研究顯示，軟硬適中的床褥能有效舒緩慢性腰背痛，改善睡眠質素。
2. 軟硬度
理想的護脊床褥應該軟硬適中，既能提供足夠支撐力，又能確保舒適度。過軟的床褥雖然使用時舒適感高，但會造成身體下陷，使脊椎無法得到足夠承托，難以保持正常曲線，長期使用容易令脊骨出現錯位及痛症問題。相反，過硬的床褥則會造成局部壓力過大，令身體某些支點受壓，例如肩膀和臀部等較柔軟的部位承受過大壓力，使肌肉無法放鬆。影響血液循環。
選購時建議可以實地測試，用五指測試法檢查承托力是否合適：將手掌伸入腰部與床褥之間，若能剛好容納五指，即表示承托力適中。若容不下五指，則表示承托力不足。
3. 物料與設計
護脊床褥的物料和設計對睡眠品質有著決定性影響。市面上較受歡迎的床褥主要分為彈簧床褥和記憶棉床褥兩大類：
• 彈簧床褥
連續彈簧：採用單一精煉高純度鋼線連續編織成彈簧結構，彈簧之間以鋼線相互連結。這種設計為人體的重量和翻身時的側向壓力提供足夠支撐，有效分散壓力，避免身體某支點因受壓而造成疼痛。相比圓筒形彈簧，連續彈簧支撐力會更強、更耐用。但可能會出現連鎖效應，即當一處受壓時會影響到周圍區域，對睡眠中的移動較為敏感。
獨立袋裝彈簧：每個圓筒形彈簧都獨立封裝在小袋子中，使各個彈簧能夠獨立運作，結構緊密之餘有韌性，確保彈簧持久耐用。這種設計能更好地貼合人體曲線，穩定承托身體，為不同部位提供適當的承托力，減少伴侶翻身時的相互影響，特別適合共睡的伴侶。
• 記憶棉床褥
記憶棉通常由記憶泡沫製成，是一種對壓力敏感的高科技物料，具有智慧記憶及緩慢回彈力特性，能夠根據使用者的體型自動調整形狀，減少受壓點。但泡沫材料都有優次之分，高密度泡沫的舒適度、支撐性、透氣性或回應性會較佳，價格亦相對較高；廉價的低密度泡沫容易導致下垂和不夠耐用等問題。
4. 耐用度的重要性
優質床褥的使用壽命應達5-10年。床褥的耐用程度取決於面層和內層的物料設計，內置優質彈簧系統的床褥通常更為耐用。此外，日常保養也很重要，建議每天讓床褥透氣，保持清潔以延長使用壽命。