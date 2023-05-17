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地產
2023-05-17 21:56:28

豪宅動態｜會德豐最快下季推山頂種植道1號 涉20間低密度獨立屋

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豪宅動態｜會德豐最快下季推山頂種植道1號 涉20間低密度獨立屋

會德豐地產聯同香港總商會及Pottinger 22昨日(16日)於中環會德豐Peak Salon 「穀雨- The Plantation of Hope」酒會。

會德豐地產聯同香港總商會及Pottinger 22昨日(16)於中環會德豐Peak Salon 「穀雨- The Plantation of Hope」酒會，展出來自北京現代藝術家任哲的雕塑作品。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，以及Pottinger 22創辦人方圓明，在現場向總商會貴賓作介紹。

資料顯示，任哲出生於1983年，清華大學美術學院雕塑系獲取學士和碩士學位，為一位在新世代成長起來的雕塑新銳，善於把東方禪修的神韻和西方現代氣質做橋接。他的作品《望龍庭》於2021年蘇富比拍賣中以252萬元成交，刷新新藝術家的拍賣紀錄。與此同時，任哲最近通過「高端人才通行證計劃」(高才通)申請來港並成功獲批。

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5間會推出放售

黃光耀表示，任哲的作品展現出非常精湛的工藝及正面積極的精神力量，與集團即將登場的山頂種植道1號項目如出一轍。項目提供20間低密度獨立屋，實用面積介乎約4,0008,000方呎，可飽覽南區海景景觀。每間洋房更設有獨立電梯同私人車庫，私穩度高，有望於今年第三或第四季推出，當中5間會推出放售，其餘15間則傾向長線出租。他透露，集團正與任哲團隊商討於種植道一號項目進行更深度的合作。

方圓明指，「穀雨」是中國二十四節氣之一，象徵春夏交替、萬身生長。「種植」和「穀雨」都有生長更新的意思，寓意香港全面復常後帶來新氣象新希望。

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