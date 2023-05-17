豪宅動態｜會德豐最快下季推山頂種植道1號 涉20間低密度獨立屋

會德豐地產聯同香港總商會及Pottinger 22昨日(16日)於中環會德豐Peak Salon 「穀雨- The Plantation of Hope」酒會，展出來自北京現代藝術家任哲的雕塑作品。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，以及Pottinger 22創辦人方圓明，在現場向總商會貴賓作介紹。

資料顯示，任哲出生於1983年，清華大學美術學院雕塑系獲取學士和碩士學位，為一位在新世代成長起來的雕塑新銳，善於把東方禪修的神韻和西方現代氣質做橋接。他的作品《望龍庭》於2021年蘇富比拍賣中以252萬元成交，刷新新藝術家的拍賣紀錄。與此同時，任哲最近通過「高端人才通行證計劃」(高才通)申請來港並成功獲批。