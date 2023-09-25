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地產
2023-09-25 21:14:48

豪宅動態｜21 BORRETT ROAD周五起招標推售1伙四房

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豪宅動態｜21 BORRETT ROAD周五起招標推售1伙四房

「21 BORRETT ROAD」第1期推出1伙四房單位於周五(29日)起招標發售。(資料圖片)

新盤市況稍為降溫，不過無礙市區豪宅新盤推貨。長江實業集團(1113)西半山波老道21號豪宅項目「21 BORRETT ROAD」第1期周一(25)上載最新銷售安排，推出1伙於本周五(29)起招標發售，單位為202室，實用面積2,154方呎，採四房間隔。單位截標時間為下月13日，期間每日上午9時至11時招標，每日招標2小時。

據項目成交紀錄冊顯示，項目今年暫錄4宗成交，成交金額合共約6.15億元，對上成交為123號室，實用面積2,193方呎，四房間隔，於今年4月以1.538億元連2個車位售出，呎價約70,132元。

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21 BORRETT ROAD」第1期於20212月以招標形式售出首個單位，成交呎價高達13.6萬元，創當時亞洲分層住宅新高紀錄；但其後被由九龍倉(004)及南豐合作發展、會德豐地產負責銷售位於山頂聶歌信山道8MOUNT NICHOLSON3期於同年11月打破，呎價達14.08萬元。

長實去年9月以近207.7億元出售項目餘下單位予新加坡公司華瑞資本，涉及152個住宅單位及一籃子車位，惟有關交易已於今年7月終止，沒收買方已支付近20.77億元的訂金。

即睇21 BORRETT ROAD最新資訊 (House730)

 

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