豪宅動態｜21 BORRETT ROAD周五起招標推售1伙四房

據項目成交紀錄冊顯示，項目今年暫錄4宗成交，成交金額合共約6.15億元，對上成交為12樓3號室，實用面積2,193方呎，四房間隔，於今年4月以1.538億元連2個車位售出，呎價約70,132元。

新盤市況稍為降溫，不過無礙市區豪宅新盤推貨。長江實業集團(1113)西半山波老道21號豪宅項目「21 BORRETT ROAD」第1期周一(25日)上載最新銷售安排，推出1伙於本周五(29日)起招標發售，單位為20樓2室，實用面積2,154方呎，採四房間隔。單位截標時間為下月13日，期間每日上午9時至11時招標，每日招標2小時。

「21 BORRETT ROAD」第1期於2021年2月以招標形式售出首個單位，成交呎價高達13.6萬元，創當時亞洲分層住宅新高紀錄；但其後被由九龍倉(004)及南豐合作發展、會德豐地產負責銷售位於山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON第3期於同年11月打破，呎價達14.08萬元。

長實去年9月以近207.7億元出售項目餘下單位予新加坡公司華瑞資本，涉及152個住宅單位及一籃子車位，惟有關交易已於今年7月終止，沒收買方已支付近20.77億元的訂金。

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