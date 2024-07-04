豪宅市場表現標青！上半年大碼成交飆兩倍 中原料全年宗數挑戰新高

隨着本港樓市全面撤辣，加上內地客入市帶動下，今年豪宅市場表現理想，大額成交湧現。中原地產西半山首席營業董事李巍表示，今年上半年一手市場錄得約232宗樓價5,000萬元以上的大碼成交，較去年下半年約72宗急升兩倍，並已超越去年全年約230宗水平。
李巍稱，雖然6月整體一手成交量回落至約660宗，屬撤辣後新低，但豪宅走勢仍然向好，6月5,000萬元以上成交有約32宗，與5月相若。自政府2月底宣布全面撤辣後，包括內地客在內的非本地買家，已毋須支付任何樓市辣招稅，故撤辣後豪宅新盤買家之中，估計內地客佔近八成。以一個5,000萬元豪宅計，內地客於撤辣前入市，須支付15%辣稅，涉及金額750萬元；但撤辣後入市，只須繳付最高4.25%從價印花稅，與香港永久居民繳稅項目一樣，變相慳稅逾七成。
李巍續稱，今年下半年有望減息，加上豪宅供應少，本港豪宅物業將吸引海外資金，預計今年全年逾5,000萬元一手豪宅成交量可達400宗，料創歷史新高。
帝景園佔42宗最多
資料顯示，港島區是上半年最多逾5,000萬元一手成交的地區，有117宗，總值120億元；九龍區錄101宗，總值125.6億元，當中近三成來自啟德新區；新界區則錄14宗，總值9.4億元。
上半年吸金力最強的豪宅盤，為新鴻基地產(016)發展的中半山帝景園及啟德天璽．海，分別以42宗及27宗成交，包辦上半年逾5,000萬元以上一手成交量最多項目的首兩位；啟德澐璟則以21宗排第三。
另外，今年上半年一手市場出現58宗「億元級」大刁，較去年下半年多逾1倍，總值逾144億元。當中嘉里建設(683)旗下九龍半山「緹外」最多過億元成交，錄13宗；其次是天璽．海及澐璟，各錄8宗及6宗。
緹外10億沽九龍新盤樓王
撤辣後豪宅造價屢創新高，當中緹外一幢面逾萬方呎別墅，於港府撤辣即以10億元賣出，呎價及總價均創九龍區歷史新高，亦成為今年全港最大額新盤交易。由九龍倉(004)及南豐集團合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅Mount Nicholson蟬聯「亞洲樓王」寶座，售出第3期分層單位，售價近6億元，呎價131,033元，為2024年全港一手住宅呎價新高。
踏入下半年，豪宅表現仍一枝獨秀，一手市場再錄多宗大額成交。其中緹外第3座6樓B室分層大宅，實用面積4,451方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個車位，新近以2.5億元沽出，呎價56,167元。今年以來，緹外累售14宗，其中10宗是於撤辣後錄得，可見撤辣對超級豪宅起推動作用。
另外，啟德天璽．海以3,700萬元售出3座10樓B室，實用面積1,089方呎，四房間隔，呎價33,976元。該盤提供256伙，目前累售48伙，套現逾31.4億元。