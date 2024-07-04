豪宅市場表現標青！上半年大碼成交飆兩倍 中原料全年宗數挑戰新高

李巍稱，雖然6月整體一手成交量回落至約660宗，屬撤辣後新低，但豪宅走勢仍然向好，6月5,000萬元以上成交有約32宗，與5月相若。自政府2月底宣布全面撤辣後，包括內地客在內的非本地買家，已毋須支付任何樓市辣招稅，故撤辣後豪宅新盤買家之中，估計內地客佔近八成。以一個5,000萬元豪宅計，內地客於撤辣前入市，須支付15%辣稅，涉及金額750萬元；但撤辣後入市，只須繳付最高4.25%從價印花稅，與香港永久居民繳稅項目一樣，變相慳稅逾七成。

隨着本港樓市全面撤辣，加上內地客入市帶動下，今年豪宅市場表現理想，大額成交湧現。中原地產西半山首席營業董事李巍表示，今年上半年一手市場錄得約232宗樓價5,000萬元以上的大碼成交，較去年下半年約72宗急升兩倍，並已超越去年全年約230宗水平。

帝景園佔 42 宗最多

資料顯示，港島區是上半年最多逾5,000萬元一手成交的地區，有117宗，總值120億元；九龍區錄101宗，總值125.6億元，當中近三成來自啟德新區；新界區則錄14宗，總值9.4億元。

上半年吸金力最強的豪宅盤，為新鴻基地產(016)發展的中半山帝景園及啟德天璽．海，分別以42宗及27宗成交，包辦上半年逾5,000萬元以上一手成交量最多項目的首兩位；啟德澐璟則以21宗排第三。

另外，今年上半年一手市場出現58宗「億元級」大刁，較去年下半年多逾1倍，總值逾144億元。當中嘉里建設(683)旗下九龍半山「緹外」最多過億元成交，錄13宗；其次是天璽．海及澐璟，各錄8宗及6宗。