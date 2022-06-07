豪宅市況｜多區豪宅錄成交 天后柏景臺高層三房市價2435萬沽

一手樓市持續活躍，對二手樓市帶來剌激作用，豪宅交投亦有增加趨勢，北角天后指標豪宅柏景臺錄得市價成交。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，剛易手的柏景臺1座高層E室，建築面積1,210方呎，實用面積約980方呎，三房套戶間隔，單位眺望南面翠綠山景，成交價約2,435萬元，實用呎價24,847元，屬市價成交。據悉，新買家為區外投資客，而單位原業主於2009年12月以約1,180萬元購入上址，持貨13年帳面大賺1,255萬元，期間單位大幅升值一倍以上。

議幅收窄 大埔帝欣苑連車位 1210 萬沽 近日二手交投明顯轉旺，部分用家趁機入市，新近大埔帝欣苑錄得成交，業主放盤8個月，微減價3.2%獲承接。世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，剛成交的帝欣苑26座低層A室，單位實用面積1,020方呎，屬三房連主人套房加工人房間隔，座向東面望村屋景。單位原開價1,250萬元，最終減價40萬或約3.2%後，獲用家以1,210連車位承接，實用呎價11,863元。羅家威指，原業主於2017年6月以約968萬元購入上址，持貨5年單位升值25%，帳面獲利約242萬元。