豪宅市況｜山頂南區上半年錄47宗一二手買賣 涉逾42億 中原：料下半年交投續淡

今年初全面通關後，二手豪宅市場率先彈起，更不乏大額成交個案。中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，今年上半年山頂南區共錄46宗二手豪宅買賣，較2022年下半年錄得的28宗，大幅上升64.3%，當中分層單位佔36宗，洋房佔10宗；總成交金額共涉資約41.46億元，較去年下半年上升約21.5%。至於山頂南區今年上半年一手買賣只錄得1宗成交，佔總成交的2.2%，成交金額僅0.9億元，佔總成交金額的2.4%。
逾億大額成交未見暢旺
受惠於通關效應，今年第1季的二手豪宅買賣回暖，共涉資約22.9億元，佔上半年整體成交金額逾55%，惟第2季受美國加息影響，買家入市信心受挫，成交金額輕微下跌，但整體交投氣氛持續好轉。據中原山頂南區分行統計數據，億元巨額交投量連續7季錄得個位數字，何兆棠表示，不少買家對大市仍持觀望態度，傾向選擇先租後買，亦有部分業主趁機減持物業止賺套現，令區內億元成交暫時未見暢旺。雖然數字未能突破雙位數字，但今年上半年的成交量及金額均較去年下半年佳，而今年第2季逾億元二手宗數錄得5宗，較第1季上升了1.5倍，可見走勢向好發展。
陽明山莊量價齊升
第2季山頂南區成交集中於淺水灣道、南灣道及大潭水塘道地段，佔總成交比例近51%。指標屋苑中，以陽明山莊的成交量最多，上半年錄得6宗成交，實用呎價亦上升16.3%至29,140元。至於多個指標屋苑，包括南灣御苑、南灣大廈、麗景園均未有錄得成交。
通關帶動區內租賃交投
至於今年第2季山頂南區租賃市場，相較2022年同期，成交宗數及成交金額均錄得上升，而今年上半年錄得250宗租賃成交，成交金額約0.27億元，較去年上半年的224宗及0.26億元，分別上升約11.6%及2.9%。受惠於通關效應，不少外國專才來港就業，帶動區內租賃活動。
要數當中較為矚目的租賃個案，是為香島道50號洋房，物業實用面積3,463方呎，以37.5萬元租出，平均實用呎租約108元。成交分佈方面，交投集中於月租9.99萬元以內組別的物業，佔整體58%，而10萬至19.99萬元組別之租賃成交跌至31%，20萬元或以上組別之租賃成交則升至11%。
大齡洋房租值跌逾三成
據中原地產研究部分析，2018年至2022年洋房屋苑租值跌11.9%，整體洋房跌11.3%，當中2022年差餉租值比2013年跌逾三成的洋房屋苑有4個，分別是赤柱富豪海灣跌35.1%，赤柱海灣園跌31.8%，淺水灣濱景園跌31.3%，大潭皇府灣跌30.5%。何兆棠指，該類洋房的樓齡較大，景觀及配套亦不及近年落成的新洋房，故租值跌幅較大。
貝沙灣交投按季大跌45%
另外，南區豪宅屋苑之一薄扶林貝沙灣，今年第2季錄得11宗買賣成交，較上季大幅下跌45%；南灣錄得7宗買賣成交，較上季上升40%；深灣9號錄得3宗成交，按季急升200%，南區左岸季內未錄成交。一手方面，新盤餘貨買少見少，黃竹坑站上蓋晉環今年第2季錄得4宗一手買賣成交，總成交金額約1.55億元；揚海季內錄得3宗成交，總金額約0.65億元。
料下半年樓價微調上落5%至8%
何兆棠表示，在通關及社會復常等利好因素下，樓市在第1季迎來小陽春，但與疫情前表現仍有一段距離，加上第2季受美國加息影響，市場觀望情緒較濃厚，部分業主或會轉買為租，交投陷入膠著，並預料下半年山頂南區豪宅交投維持淡靜，但走勢向好。
他補充，下半年有不少優質、罕有的特色單位推出市場，包括壽臣山道西11A號南天第、會德豐山頂種植道1號及建灝地產赤柱One Stanley，相信會吸引買家追價作自用或收藏，加上部分二手業主心態開始軟化，望趁機減持物業止賺套現，願意擴大議價空間，吸引不少買家趁靜市睇樓尋寶，預料區內樓價走勢會有5至8%的小幅上落。