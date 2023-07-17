豪宅市況｜山頂南區上半年錄47宗一二手買賣 涉逾42億 中原：料下半年交投續淡

今年初全面通關後，二手豪宅市場率先彈起，更不乏大額成交個案。中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，今年上半年山頂南區共錄46宗二手豪宅買賣，較2022年下半年錄得的28宗，大幅上升64.3%，當中分層單位佔36宗，洋房佔10宗；總成交金額共涉資約41.46億元，較去年下半年上升約21.5%。至於山頂南區今年上半年一手買賣只錄得1宗成交，佔總成交的2.2%，成交金額僅0.9億元，佔總成交金額的2.4%。

逾億大額成交未見暢旺 受惠於通關效應，今年第1季的二手豪宅買賣回暖，共涉資約22.9億元，佔上半年整體成交金額逾55%，惟第2季受美國加息影響，買家入市信心受挫，成交金額輕微下跌，但整體交投氣氛持續好轉。據中原山頂南區分行統計數據，億元巨額交投量連續7季錄得個位數字，何兆棠表示，不少買家對大市仍持觀望態度，傾向選擇先租後買，亦有部分業主趁機減持物業止賺套現，令區內億元成交暫時未見暢旺。雖然數字未能突破雙位數字，但今年上半年的成交量及金額均較去年下半年佳，而今年第2季逾億元二手宗數錄得5宗，較第1季上升了1.5倍，可見走勢向好發展。

陽明山莊量價齊升 第2季山頂南區成交集中於淺水灣道、南灣道及大潭水塘道地段，佔總成交比例近51%。指標屋苑中，以陽明山莊的成交量最多，上半年錄得6宗成交，實用呎價亦上升16.3%至29,140元。至於多個指標屋苑，包括南灣御苑、南灣大廈、麗景園均未有錄得成交。

通關帶動區內租賃交投 至於今年第2季山頂南區租賃市場，相較2022年同期，成交宗數及成交金額均錄得上升，而今年上半年錄得250宗租賃成交，成交金額約0.27億元，較去年上半年的224宗及0.26億元，分別上升約11.6%及2.9%。受惠於通關效應，不少外國專才來港就業，帶動區內租賃活動。 要數當中較為矚目的租賃個案，是為香島道50號洋房，物業實用面積3,463方呎，以37.5萬元租出，平均實用呎租約108元。成交分佈方面，交投集中於月租9.99萬元以內組別的物業，佔整體58%，而10萬至19.99萬元組別之租賃成交跌至31%，20萬元或以上組別之租賃成交則升至11%。

大齡洋房租值跌逾三成 據中原地產研究部分析，2018年至2022年洋房屋苑租值跌11.9%，整體洋房跌11.3%，當中2022年差餉租值比2013年跌逾三成的洋房屋苑有4個，分別是赤柱富豪海灣跌35.1%，赤柱海灣園跌31.8%，淺水灣濱景園跌31.3%，大潭皇府灣跌30.5%。何兆棠指，該類洋房的樓齡較大，景觀及配套亦不及近年落成的新洋房，故租值跌幅較大。