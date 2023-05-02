豪宅市況｜山頂南區首季錄25宗買賣 按季升逾五成 年內樓價看升3%至5%

中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2023年第1季山頂南區共錄得25宗買賣成交，創下2022年第1季26宗成交後4個季度新高，較對上一季飆升56%；首季成交總額25.63億元，按季下跌1.4%，相比去年第1季則跌25%。

首季分別錄得17宗分層單位及8宗洋房買賣，成交金額分別7.97億元及17.6568億元，其中3宗洋房成交屬公司轉讓買賣個案。而3月買賣成交錄13宗，佔首季成交52%，相比1月4宗及2月8宗顯著回升。何兆棠表示，3月全面復常，山頂南區交投改善，惟因為屬「重病初癒」，進展緩慢，現時表現未及疫情前的一半。此外，壽臣山15號一手洋房，3月錄得5宗內部轉讓個案，涉及金額總值36.14億元，其中一宗作價11.54億元。

首季二手錄 24 宗 按季升 50% 按一二手劃分，今年第1季山頂南區共錄得24宗二手成交，較2022年第4季16宗回升50%，重返2022年第1季水平。成交當中分層單位佔17宗，洋房佔7宗。總金額方面，今年首季二手成交金額24.73億元，較上一季下跌4.8%。其中一手市場首季錄得1宗成交，雖比上季零成交改善，惟仍屬於低水平。指標屋苑成交分布則大致平均，陽明山莊、浪琴園各錄得2宗買賣成交，南灣大廈、麗景園及華景園分別錄得1宗成交。

破億二手成交首季錄 3 宗 創 8 個季度新低 山頂南區億元「大刁」成交量仍處低水平，該區已連續6個季度錄得個位數逾億元成交，今年首季錄得3宗逾億元二手買賣，較上一季減少1宗，佔整體二手成交量13%，為2021年第2季以來8個季度最低；首季億元成交總額14.098億元，按季減少28%；億元成交總額佔總成交金額57%，較上季減少18%。 另外，貝沙灣今年首季錄得20宗買賣成交，較上季大幅上升82%；南灣錄得5宗買賣成交，較上季升1.5倍；深灣9號只有1宗成交，按季跌75%，南區左岸季內則未錄成交。一手方面，黃竹坑站上蓋晉環今年首季錄得6宗一手買賣成交，總成交金額2.36億元；揚海季內錄得9宗成交，總金額3.26億元。

租賃成交量升價跌 租務市場方面，今年首季山頂南區共錄得120宗租賃成交，按季增加8.1%，總成交金額亦升13%至1344.85萬元；首季平均實用呎租52元，按季微跌1.3%，呎租回到2020年第2季、即約3年前水平。依成交金額分布，首季月租10萬元以下租賃成交依然佔大多數，共66宗，但佔比下降至55%，較上季跌19%。10萬元至20萬內租賃成交佔比36.7%，較上季增加14%。20萬元以上成交佔8.3%，較上季微跌1.6%。而季內大額租賃成交包括山頂種植道11號洋房，實用面積5,032方呎，月租58萬元租出，折合實用呎租115元。