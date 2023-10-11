豪宅市況｜渣甸山畢拉山徑獨立屋連大花園罕放 市場估值4億

港島區傳統豪宅地段，向來受發展商追捧。位於渣甸山畢拉山徑的一幢3千多呎獨立洋房近日放售，屬該地段少有的新型獨立屋，並附設與物業面積相同的大花園，市場人士估計，項目市值約4億港元。

業主曾斥千萬將全屋改造 獲業主委託任獨家銷售代理的仲量聯行表示，放售物業為渣甸山畢拉山徑50號屋，樓高5層，實用面積約有3,700方呎，另額外附約3,700方呎大花園，並配備泳池、車庫及電梯；若以市值約4億元計算，物業每方呎實用呎價約達10.8萬元。該行指，獨立屋間隔屬大廳大則，擁有5間套房，業主曾在2014年斥數千萬元，為物業進行了全面的外部和內部改造，整體裝修品味高雅，極具氣派，屬該處一帶少有的新型設計獨立屋。