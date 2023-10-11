豪宅市況｜渣甸山畢拉山徑獨立屋連大花園罕放 市場估值4億

港島區傳統豪宅地段，向來受發展商追捧。位於渣甸山畢拉山徑的一幢3千多呎獨立洋房近日放售，屬該地段少有的新型獨立屋，並附設與物業面積相同的大花園，市場人士估計，項目市值約4億港元。
業主曾斥千萬將全屋改造
獲業主委託任獨家銷售代理的仲量聯行表示，放售物業為渣甸山畢拉山徑50號屋，樓高5層，實用面積約有3,700方呎，另額外附約3,700方呎大花園，並配備泳池、車庫及電梯；若以市值約4億元計算，物業每方呎實用呎價約達10.8萬元。該行指，獨立屋間隔屬大廳大則，擁有5間套房，業主曾在2014年斥數千萬元，為物業進行了全面的外部和內部改造，整體裝修品味高雅，極具氣派，屬該處一帶少有的新型設計獨立屋。
富豪聚居地 區內業主惜售
仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，渣甸山豪宅市場近年接連錄得大額成交個案，例如位於高士美道5號洋房，於今年4月以約7.5億港元成交，物業佔地約13,283方呎，可出售面積約7,317方呎，成交呎價約10.25萬港元。此外，位於白建時道6號的物業，於2022年6月亦以約7.5億元成交，該項目佔地面積約10,716方呎，可出售面積約7,986方呎，每呎成交價約9.39萬元，新買家為美心集團主席伍偉國或有關人士。她補充，渣甸山一向為富豪聚居地，區內業主均惜售，市場亦少有如上述畢拉山徑50號屋此類的優質豪宅放盤，相信是次放售將備受高端買家垂青。
鄰近南豐渣甸園
翻查資料，上述物業位置鄰近由南豐持有的畢拉山徑24至38號渣甸園，該項目於今年3月獲屋宇署批出圖則，獲准興建5座3層高獨立屋，而項目是南豐或相關人士於2022年初以近9億元收購，當時每呎平均收購價約5.3萬元。