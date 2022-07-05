豪宅市道｜山頂南區上半年錄44宗一二手買賣 涉資逾55億

2022年上半年受第五波疫情及限聚令影響，買家入市信心受挫，凍結一、二手成交。中原地產山頂南區、愉景灣及離島區資深營業董事何兆棠表示，南區業主叫價一直強硬，即使疫情最嚴重期間減幅亦只有約5%，部分買家選擇先租後買，加上中港兩地尚未通關，在缺乏內地資金入市下，區內成交膠著。他又稱，2022年上半年該區共錄得40宗二手豪宅買賣，較2021年上半年成交宗數下跌52.4%，當中分層單位佔27宗，洋房佔12宗，屋地成交佔1宗，總成交金額共涉資約39.79億元，下跌37.85%。山頂南區一手成交方面，今年上半年共錄得4宗成交，佔總成交的9.1%，成交金額為15.24億元，佔總成交金額的27.7%。

第 2 季成交集中赤柱、大潭及舂磡角 據中原山頂南區分行統計數據顯示，第2季成交逾億元的二手買賣宗數錄得7宗，較上季下跌28.2%，佔總成交宗數41%，涉資金額跌至10.66億元，佔總成交金額71%，較上季14.85億元跌28.2%。而第2季山頂南區成交集中於赤柱、大潭及舂磡角等一線地段，佔總成交比例近51%；同時，上半年後段赤柱、大潭一帶放盤較多，加上業主放盤意欲明確，議價空間較大。指標屋苑中以陽明山莊及紅山半島成交量最多，上半年各錄得3宗成交，陽明山莊一向屬區內指標屋苑，供應較多，而紅山半島樓價則因相對低水，吸引外區客進駐。

山頂南區第 2 季租賃成交額跌 平均呎租 51.7 元 2022年第2季山頂南區租賃市場方面，成交宗數比上季升16.9%至104宗，而成交金額則下跌3.3 %至0.1028億元。由於香港長時間收緊限聚令及防疫措施，令不少跨國公司高層人員撤離香港，加上疫情下經濟復甦需時，令部分租客轉租較細或較平的單位，而本季平均實用呎租為51.7元，當中較矚目的租賃個案為山頂道84號洋房，實用面積5,342方呎，以48萬元租出，平均實用呎租約90元。至於成交分佈，交投集中於月租9.99萬元以下組別的物業，佔整體62%， 10至19.99萬元組別之租賃成交則跌至32%，20萬或以上組別之租賃成交跌至6%。

多個豪宅盤陸續登場 料交投低位反彈 一手市場方面，何兆棠預料山頂南區豪宅下半年樓價平穩，交投量可較上半年2宗升4倍，而全新盤英皇壽臣山道15號已登場，亦掀起超級豪宅別墅換樓潮，樓價介乎3至20億元之豪宅交投將受刺激，並會吸引其他一手發展商加入戰場，推售貨尾單位，料交投量會報復式增加。另外，利南道臨海豪宅項目、黃竹坑地鐵上蓋港島南岸第三、四期項目，以及壽臣山道西11A號南天第項目等，亦將於下半年陸續推出，何兆棠認為，在環球政局不穩，疫情影響各國經濟復甦，金融市場反覆波動的情況下，發展商定價必定克制。他又指，超級豪宅始終有價有市，除了著重投資價值外，新派買家亦著重收藏價值、藝術價值及自用價值。