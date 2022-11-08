豪宅成交｜國安公署斥逾5億「破頂價」買九龍豪宅

該別墅實用面積7,171方呎，屬五房五套房間隔，單位之花園、天台、平台及梯屋面積分別為5,014方呎、1,306方呎、691方呎及71方呎，連帶3個住宅停車位，以5.08億元成交，創項目及一手住宅銷售條例實施後九龍區一手洋房成交價新高，呎價約70,841元。

政府撥款 80 億作維護國安開支 每年需向立法會交報告

據《港區國安法》，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制，政府將會撥款80億元，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。《港區國安法》第19條：「行政長官批准，香港特別行政區政府財政司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。財政司長須每年就該款項的控制和管理向立法會提交報告。」

發展商嘉里方面，對是次交易沒有回應。