豪宅成交｜沙田富豪．山峯獨立屋標售1.05億 呎價3.46萬

新盤銷情理想，一手豪宅亦不乏追捧。由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)合作發展、已屆現樓的沙田九肚山富豪．山峯，新近錄得一宗逾億元大額成交，以招標形式售出15號獨立屋及連兩個車位，而項目開售至今套現超過43 億元。
通關後屢錄成交 累套現逾43億
上述成交為富豪．山峯15號獨立屋，由地庫至天台樓高共5層，單位實用面積有3,029方呎，屬四房四套間隔，另設花園面積851方呎及頂層天台面積有 585方呎，而物業內設獨立升降機，可直達地庫停車場。以項目1.05億元成交價計，每呎售價34,665元，當中包括兩個車位，買家成交期為720日。富豪物業代理董事衞振聲表示，自今年2月通關後，富豪．山峯屢錄成交，當中獨立屋深受買家歡迎，而項目開售至今已套現超過43億元，並預期豪宅市場在今年走勢持續向好。
富豪．山峯座落九肚麗坪路較前端位置，項目涉136個低密度分層住宅及24 座獨立洋房，其中分層住宅樓高11層，共設有7座，面積由約1,600至3,300 方呎不等，部分特色戶設有私家花園或特大花園平台，而部分頂層特色戶更設有私人泳池或按摩池。項目合共24座獨立洋房的實用面積約介乎2,200至5,000方呎，大部分洋房內設私人升降機，當中面積最大的洋房備有逾40呎長私家泳池，屬城中罕有，而整個項目設有193個住客車位，供應充足。