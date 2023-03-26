豪宅成交｜沙田富豪．山峯獨立屋標售1.05億 呎價3.46萬

新盤銷情理想，一手豪宅亦不乏追捧。由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)合作發展、已屆現樓的沙田九肚山富豪．山峯，新近錄得一宗逾億元大額成交，以招標形式售出15號獨立屋及連兩個車位，而項目開售至今套現超過43 億元。

通關後屢錄成交 累 套現逾 43 億 上述成交為富豪．山峯15號獨立屋，由地庫至天台樓高共5層，單位實用面積有3,029方呎，屬四房四套間隔，另設花園面積851方呎及頂層天台面積有 585方呎，而物業內設獨立升降機，可直達地庫停車場。以項目1.05億元成交價計，每呎售價34,665元，當中包括兩個車位，買家成交期為720日。富豪物業代理董事衞振聲表示，自今年2月通關後，富豪．山峯屢錄成交，當中獨立屋深受買家歡迎，而項目開售至今已套現超過43億元，並預期豪宅市場在今年走勢持續向好。