豪宅成交｜沙田富豪．山峯獨立屋6804萬售出 呎價2.64萬元

由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)發展的沙田九肚項目富豪．山峯錄得兔年首宗成交，今日(1日)透過招標形式售出25號獨立屋，連兩個住宅車位以6,804.1萬元成交，呎價26,413元，成交期為720日。買家更獲贈尊貴的「富豪薈」會籍，享有價值100萬元的Regal Dollars獎賞，以享用富豪酒店集團提供的尊享禮遇。

是次成交之25號獨立屋坐落於會所泳池旁邊，由地庫至天台共樓高5層，屬四房四套間隔，實用面積達2,576方呎，花園面積為778方呎，備有獨立升降機。頂層天台面積達533方呎。

富豪物業代理董事衞振聲表示，富豪．山峯剛踏入兔年便錄得首宗成交，為新一年打響頭炮。隨著社會逐步復常，加上通關等利好消息，市場氣氛持續升溫，買家的購買力逐漸釋放，相信樓市今年價量均會穩步上揚。