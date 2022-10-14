豪宅成交｜緹外首宗成交 四房四套戶2.4億售出 呎價5.5萬

嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號豪宅緹外已屆現樓，今日(14日)成功透過招標方式售出第1座5樓B室，實用面積4,374方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，成交價2.4057億元，呎價約5.5萬元。

發展商指，上述單位面積寬敞，擁逾10米的寬闊橫廳，配合3.5米樓層高度，將空間感擴闊延展。客廳另一大特色在於全落地觀景窗設計，連接特大露台，瞬然引景入屋。

緹外由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成。每座住宅大樓只有7層住宅樓層，提供61個分層大宅，分層大宅實用面積介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座矜罕院墅實用面積由11,382至 11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

同系緹山別墅月初售出 成交價創九龍一手洋房新高

值得一提，嘉里同系同區另一現樓豪宅緹山，本月初透過招標方式售出項目最後1幢別墅，為別墅1號，實用面積7,171方呎，屬五房五套房間隔，單位之花園、天台、平台及梯屋面積分別為5,014方呎、1,306方呎、691方呎及71方呎，連帶3個住宅停車位，以5.08億元成交，創項目成交價新高及一手住宅銷售條例實施後九龍區一手洋房成交價新高，呎價約70,841元。