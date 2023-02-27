豪宅成交｜西半山21 BORRETT ROAD四房大宅1.45億沽 呎價6.75萬

長實(1113)旗下的西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，去年底以接近208億元，將餘下單位出售予新加坡基金華瑞資本後，項目最新錄得一宗中層四房單位成交，作價1.45億元，每呎成交價約6.75萬元，為項目本年首宗成交。
上述最新成交單位為21 BORRETT ROAD 1期12樓2號單位，實用面積2,154方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，新近以1.45億連兩個車位招標售出，呎價約67,549元。項目對上一宗成交是在去年10月，以招標形式售出1期10樓2號單位，實用面積同為2,154方呎的四房雙套戶，連車位以1.33億元成交，呎價約61,746元。
最貴天池屋呎售13.6萬 曾為「亞洲樓王」
前身為政府公務員宿舍的21 BORRETT ROAD，由長實於2011年6月以116.5億元投得，當時每方呎樓面地價約26,763元。地皮其後發展為超級豪宅21 BORRETT ROAD，共分兩期發展，第1期涉115伙，實用面積由2,075至3,378方呎，戶型涵蓋四房至五房。該項目面積最大的一伙單位為23樓1室天池屋，於2021年2月以約4.59億元沽出，呎價高達13.6萬元，創當時亞洲一手分層戶呎價新高，並一度成為「亞洲樓王」，惟有關紀錄於同年11月被山頂MOUNT NICHOLSON，以14.08萬元打破。