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地產
2023-02-27 15:27:16

豪宅成交｜西半山21 BORRETT ROAD四房大宅1.45億沽 呎價6.75萬

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西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，最新錄第1期12樓2號單位，以1.45億元連雙車位沽出，屬四房雙套戶，呎價6.75萬元。

西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，最新錄第1期12樓2號單位，以1.45億元連雙車位沽出，屬四房雙套戶，呎價6.75萬元。

長實(1113)旗下的西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，去年底以接近208億元，將餘下單位出售予新加坡基金華瑞資本後，項目最新錄得一宗中層四房單位成交，作價1.45億元，每呎成交價約6.75萬元，為項目本年首宗成交。

上述最新成交單位為21 BORRETT ROAD 1122號單位，實用面積2,154方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，新近以1.45億連兩個車位招標售出，呎價約67,549元。項目對上一宗成交是在去年10月，以招標形式售出1102號單位，實用面積同為2,154方呎的四房雙套戶，連車位以1.33億元成交，呎價約61,746元。

最貴天池屋呎售13.6 曾為「亞洲樓王」

前身為政府公務員宿舍的21 BORRETT ROAD，由長實於20116月以116.5億元投得，當時每方呎樓面地價約26,763元。地皮其後發展為超級豪宅21 BORRETT ROAD，共分兩期發展，第1期涉115伙，實用面積由2,0753,378方呎，戶型涵蓋四房至五房。該項目面積最大的一伙單位為231室天池屋，於20212月以約4.59億元沽出，呎價高達13.6萬元，創當時亞洲一手分層戶呎價新高，並一度成為「亞洲樓王」，惟有關紀錄於同年11月被山頂MOUNT NICHOLSON，以14.08萬元打破。

即睇西半山21 BORRETT ROAD最新資訊 (House730)

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