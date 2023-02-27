豪宅成交｜西半山21 BORRETT ROAD四房大宅1.45億沽 呎價6.75萬

西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，最新錄第1期12樓2號單位，以1.45億元連雙車位沽出，屬四房雙套戶，呎價6.75萬元。

長實(1113)旗下的西半山超級豪宅盤21 BORRETT ROAD，去年底以接近208億元，將餘下單位出售予新加坡基金華瑞資本後，項目最新錄得一宗中層四房單位成交，作價1.45億元，每呎成交價約6.75萬元，為項目本年首宗成交。

上述最新成交單位為21 BORRETT ROAD 1期12樓2號單位，實用面積2,154方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，新近以1.45億連兩個車位招標售出，呎價約67,549元。項目對上一宗成交是在去年10月，以招標形式售出1期10樓2號單位，實用面積同為2,154方呎的四房雙套戶，連車位以1.33億元成交，呎價約61,746元。