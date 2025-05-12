豪宅抗跌力失效 九龍塘珏堡四房勁蝕1587萬甩手 4年蒸發近「半層樓」｜二手市況

豪宅物業向來被視為抗跌力強，惟在樓市前景未明下都要「失效」。九龍塘珏堡近日錄得一宗四房蝕讓成交個案，原業主持貨4年帳面大幅損手1,587萬元，單位期內更蒸發達47%。
市場消息指，珏堡高層D室，實用面積約1,329方呎，四房間隔，原開價1,850萬元放盤，最終以1,792.8萬元沽出，呎價低見約13,490元，與指標上車屋苑沙田第一城呎價水平相若。
據悉，原業主於2021年樓價高峰期時以約3,380萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損1,587.2萬元，單位期內貶值達47%。
去年兩宗買賣均蝕讓 四房12年跌價46%
資料顯示，珏堡位於九龍塘安域道8號，2012年入伙，提供31伙，單位實用面積由1,330至1,631方呎。珏堡二手交投並不活躍，2024年全年僅錄2宗二手買賣，均屬蝕讓成交。
其中地下及1樓D室，實用面積約1,352方呎四房，去年9月以1,668萬元售出，原業主於2018年以2,430萬元購入，持貨約6年，帳面蝕762萬元或約31.4%離場。另外2樓及3樓H室，實用面積約1,615方呎四房，去年11月以1,900萬元售出，原業主於2012年以3,542.9萬元入市，持貨約12年帳面損失1,642.9萬元或約46.4%離場。