豪宅抗跌力失效 九龍塘珏堡四房勁蝕1587萬甩手 4年蒸發近「半層樓」｜二手市況

豪宅物業向來被視為抗跌力強，惟在樓市前景未明下都要「失效」。九龍塘珏堡近日錄得一宗四房蝕讓成交個案，原業主持貨4年帳面大幅損手1,587萬元，單位期內更蒸發達47%。 市場消息指，珏堡高層D室，實用面積約1,329方呎，四房間隔，原開價1,850萬元放盤，最終以1,792.8萬元沽出，呎價低見約13,490元，與指標上車屋苑沙田第一城呎價水平相若。 據悉，原業主於2021年樓價高峰期時以約3,380萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損1,587.2萬元，單位期內貶值達47%。