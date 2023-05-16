豪宅新盤｜名日．九肚山推20伙特色戶招標 呎價有信心挑戰新高

該2伙特色戶包括第2座2樓C室，實用面積1,189方呎，連123方呎平台；另為第2座25樓A室，實用面積1,217方呎，連444方呎天台，天台特設按摩浴池。郭子威稱，項目的天台特色戶過往平均成交呎價約2.8萬元，相信是次可挑戰項目呎價新高，約3萬元水平。

長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山已取得滿意紙，長實營業部首席經理郭子威表示，正陸續發信通知買家收樓，並同時宣布推出20伙於本月22日起招標，全為四房間隔，其中2伙為首度推出市場的特色戶，呎價有望挑戰項目新高。

郭子威表示，中港恢復正常通關後，項目約25%參觀人次屬內地客，將計劃短期內到深圳及廣州進行路演，另亦會設全新現樓示範單位，準買家可預約參觀。

長實營業經理詹勳榮稱，名日．九肚山迄今累沽189伙，套現逾28億元，其中分層單位平均成交呎價約1.75萬元；而洋房單位已全數沽清，平均成交呎價約2.7萬元。

名日．九肚山早前更新價單，取消「Perfect 10付款計劃」及「名海建築期付款計劃」，同步新增「30天即供付款計劃」，惟所提供的最高折扣額由原來的10%，降至6%；計及其他優惠，樓價最高折扣由14.25%，最新降至10.25%，即變相加價。

名日．九肚山共提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由479至1,226方呎。

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