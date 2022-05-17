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2022-05-17 18:40:39

豪宅新盤｜多圖！薄扶林碧麗軒現樓2646方呎複式示位曝光

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豪宅新盤｜多圖！薄扶林碧麗軒現樓2646方呎複式示位曝光

碧麗軒今日(17日)首度開放項目低座的四房四套現樓示範單位予傳媒參觀。(夏家朗攝)

華懋集團旗下位處薄扶林碧荔道57號的豪宅碧麗軒，共提供21伙大宅，由5座獨立洋房及16戶複式矜罕府邸組成，其中洋房採四層至五層高設計，實用面積由3,4695,767方呎，全屬四套房間隔；今日(17)首度開放項目低座的四房四套現樓示範單位予傳媒參觀。(攝影：夏家朗)

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，洋房客飯廳層與層之間高度最高逾4.4米，客飯廳最闊逾12米，戶戶均設尊屬升降機及私人花園；16 戶複式矜罕府邸均坐擁私人花園或天台，實用面積由1,5262,646方呎，設三房(包括一套房至 三套房)及四套房間隔，客飯廳層與層之間高度約3.1米，客飯廳最闊逾11米，空間感十足。

他稱，碧麗軒意向價將參考南區住宅成交價，將視乎市場反應短期內推出更多單位招標。

現樓示範單位為單位01 全盤面積最大複式府邸

碧麗軒是次開放的現樓示範單位為單位01，實用面積2,646方呎，為項目中面積最大的複式府邸，屬四套房間隔，位於地下及一樓。室內設計現代典雅，設計師以大地色系為主調，並運用不同紋理的木材及石材貫徹全屋，映襯屋外自然氣息。橫向型客飯廳長逾11米，間格方正實用，偌大空間可擺放兩張棕色系沙發及8人餐桌。客飯廳設有落地玻璃趟門連接約361方呎私人花園，延伸室內空間之餘，並有充足的採光度。逾15米長的花園足夠放置戶外躺椅，住戶可在翠綠環境下欣賞廣闊醉人海景。特大廚房設有三面工作枱面，備餐空間充裕，並配置德國著名品牌及一系列嵌入式廚房家電，同時備有工作間連洗手間。

睡房區設於1樓，為住戶保留私人空間，而主人套房設廣闊大窗引入遼闊海景。房間間隔靈活實用，放置雙人大床後仍可三邊落床，充裕空間足夠容納大型家具。嵌入式衣櫃特設玻璃門，讓服飾可一目了然。主人套房旁的客房連接約177方呎平台，同樣面向海景；同層的另外兩間客房均設有寬闊玻璃窗。三間睡房同為套房設計，空間感充足，住戶可隨心布置及擺放各式家具擺設。主人浴室鋪設高雅雲石，配以特大橢圓形浴缸，提升浸浴享受。雙洗手盆、獨立淋浴間和獨立廁所的設計。其餘三間套房的浴室裝潢同樣矜貴富麗，當中有兩間客房均配備浴缸。

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單位05無改動示範單位 實用面積1818方呎

另外，發展商亦開放無改動現樓示範單位05，實用面積1818方呎，屬三套房間隔連約370方呎平台及145方呎私人花園。單位擁約10米長、直長型客飯廳，客飯廳樓層高度達約3.1米，並配合落地玻璃趟門，外連約145方呎私人花園，延伸室內空間且可迎納天然光。

主人套房長約6米，闊約4.4米，間隔方正，可擺放大型家具，並設特大玻璃窗，而主人浴室更配備特大橢圓形浴缸。主人套房更連接370方呎天台，可擺放戶外躺椅享受美景。睡房1長約3.5米，闊約3.3米；而睡房2則長約4.4米，闊約2.4米，均設有寬闊玻璃窗，住客亦可靈活改作書房用途。廚房配置德國著名品牌及一系列嵌入式廚房家電，而浴室同樣採用德國名牌衛浴潔具。

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