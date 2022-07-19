豪宅新盤｜大埔林海山城上樓書 全屬大單位 大宅面積8030方呎

發展商加快推盤步伐，由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，繼昨日(18日)率先向傳媒開放現樓住客會所「CLUB LUCCA」後，今日(19日)已上載售樓說明書至樓盤官方網站，最快下周開放現樓示範單位予公眾參觀。

每戶自設私人升降機大堂

據樓書顯示，林海山城提供262伙，以低密度設計，14座住宅大樓樓高5層，標準樓層每層4伙，每戶自設私人升降機大堂，提升私隱度；頂層特色單位大部分為一層2伙設計。分層戶涉226伙，其中標準單位為160伙，實用面積介乎1,078至2,526方呎，屬三房至四房間隔；另66伙為連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760方呎，屬兩房至四房間隔。面積最細的分層戶，為7座地下C室，實用面積1,010方呎，連108方呎花園，屬三房連套房間隔。

此外，該盤提供34座洋房，實用面積由3,245至5,341方呎，涵蓋四房雙套、四房四套及五房雙套間隔。另特設兩座尊貴大屋，分別為「林海徑1號」及「山城徑1號」。其中「林海徑1號」實用面積8,030方呎，間隔為五房五套，屬項目面積最大的單位。地庫設有3個停車位；地下備有家庭飯廳及廚房、客廳、宴會廳及2,767方呎花園，1樓為三間套房，2樓為主人套房及主人衣櫥、一間套房及683方呎前庭。平台設於頂層，面積達1,349方呎。

另「山城徑1號」以罕見的子母屋設計，屬四房四套間隔，實用面積6,268方呎，連590方呎平台、2,404方呎花園及983方呎天台。

奪兩項國際建築獎

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城於2022至2023年度亞太區房地產大獎（Asia Pacific Property Awards 2022-2023）中榮獲兩項國際建築界殊榮，此獎項媲美房地產業界奧斯卡、屬房地產業界專業人士所推崇的專業評審之肯定。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅稱，期望項目稍後能衝出亞洲，在年底舉行的國際房地產大獎（The International Property Awards）中再下一城勇奪獎項。