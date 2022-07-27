豪宅新盤｜大埔林海山城分層戶最快下月應市 現樓單位同步開放參觀

新界豪宅新盤加入搶客戰，由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城最快下月初先推出分層戶應市，並計劃同步開放現樓單位予公眾參觀。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目有機會率先推售分層戶，傾向採招標形式，會參考新界、九龍區的大單位及豪宅造價。對於本港樓價走勢方面，她認為有特色、景觀優質等的物業有一定需求，此類物業買家實力雄厚，相信加息的影響不大。

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅稱，全盤提供66伙特色戶，目前已接獲相當多的查詢，項目已加快銷售步伐，最快8月份推出銷售安排，稍後會再開放多兩個分層戶的示範單位。

林海山城提供262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎，整個項目以低密度設計，提供26伙頂層特色戶，大部分為一層2伙設計，面積為2,021至3,760方呎，另有40個連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503 方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔。標準單位共160伙，分布於14幢樓高5層大樓，實用面積由1,078至2,526方呎，間隔三房至四房，戶戶皆設私人升降機大堂；另設有面積逾3.4萬方呎的住客會所「CLUB LUCCA」，提供約30項多元設施。