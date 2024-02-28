豪宅新盤｜天璽．海開示位 天瀧料年底交樓

豪宅市場今年獲發展商及地產代理界看高一線，兩大啟德跑道區新盤均有新動作。新鴻基地產(016)龍年頭炮新盤「天璽．海」第1期將於周四起開放示範單位供預約參觀，部署3月開售；由恒基地產(012)等六大發展商合作的「天瀧」最快第四季交樓，會以現樓推售。

新地代理總經理陳漢麟表示，準買家可於周四起在網上預約登記參觀「天璽．海」第1期示範單位，據網站顯示，睇樓客須遞交100萬元銀行本票副本，登記後將有專人聯絡安排。

陳漢麟透露，該盤將於下月以招標形式發售，首批涵蓋四房單位，不排除推出部分特色單位，有信心特色單位創跑道區造價新高。他稱，整個發展項目提供23伙特色單位，第1期佔18伙，當中第1座頂層複式單位VICTORIA SKYPLEX，實用面積3,533方呎，另設736方呎平台及1,479方呎天台，五房五套設計，屬項目面積最大的高座頂層特色單位，亦是跑道區首設戶型，客飯廳中空設計，樓高6米，配備私人游泳池及按摩池。