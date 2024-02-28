豪宅新盤｜天璽．海開示位 天瀧料年底交樓

豪宅市場今年獲發展商及地產代理界看高一線，兩大啟德跑道區新盤均有新動作。新鴻基地產(016)龍年頭炮新盤「天璽．海」第1期將於周四起開放示範單位供預約參觀，部署3月開售；由恒基地產(012)等六大發展商合作的「天瀧」最快第四季交樓，會以現樓推售。
新地代理總經理陳漢麟表示，準買家可於周四起在網上預約登記參觀「天璽．海」第1期示範單位，據網站顯示，睇樓客須遞交100萬元銀行本票副本，登記後將有專人聯絡安排。
陳漢麟透露，該盤將於下月以招標形式發售，首批涵蓋四房單位，不排除推出部分特色單位，有信心特色單位創跑道區造價新高。他稱，整個發展項目提供23伙特色單位，第1期佔18伙，當中第1座頂層複式單位VICTORIA SKYPLEX，實用面積3,533方呎，另設736方呎平台及1,479方呎天台，五房五套設計，屬項目面積最大的高座頂層特色單位，亦是跑道區首設戶型，客飯廳中空設計，樓高6米，配備私人游泳池及按摩池。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，「天瀧」迄今累售27伙，套現約13億元，最快9月底入伙，料第四季交樓，項目現樓後將開放3至4個示範單位，並展開新一輪銷售。另外，「天瀧」與法國品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧。
赤柱ONE STANLEY上樓書 提供82伙
南區有全新豪宅盤登場。建灝地產赤柱「ONE STANLEY」昨突上載樓書，集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，項目屬低密度豪宅，提供82伙，設11座4層高住宅及32幢豪華海景獨立洋房，逾八成屬實用面積逾1,800方呎單位，將分階段推出不同戶型單位應市。他說，下月初在中港兩地展開宣傳，短期內開放現樓供買家參觀；首階段主力推廣實用面積逾1,800至逾2,500方呎的四房或以上特色單位，考慮將部分獨立洋房推出招標。