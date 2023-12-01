豪宅新盤｜提供114伙 峻譽．渣甸山盼創區內分層戶新高

2023年踏入尾聲，港島迎來豪宅新盤登場。中信泰富旗下位於渣甸山大坑道135號豪宅項目正式命名「峻譽．渣甸山」(JARDINI)，提供114伙，戶型包括兩房及四房，標準單位實用面積由約434方呎起。發展商稱，期望項目可創區內分層單位呎價新高。

中信泰富物業代理董事李肇文表示，項目由兩幢住宅大樓組成，涉及114伙，標準分層單位實用面積約434至1,686方呎；另設9伙特色戶，實用面積622至2,986方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶，以及頂層連天台戶等。

總投資額約50億至60億元

李肇文指，「峻譽．渣甸山」約七成單位可享維港海景，正待批預售樓花同意書，預計明年初會有進展，預計關鍵日期為2026年第一季，將視乎市況推售。他透露，項目總投資額約50億至60億元，定價參考同區皇第等項目，表明採取善價而沽策略，目標創區內分層單位呎價新高。該盤自設會所，提供戶外泳池、燒烤場、健身室等設施，並於20樓設有空中花園。

