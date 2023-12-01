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地產
2023-12-01 04:30:42
日報

豪宅新盤｜提供114伙 峻譽．渣甸山盼創區內分層戶新高

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峻譽．渣甸山

李肇文(右)稱，「峻譽．渣甸山」採取善價而沽策略推售；左為中信泰富香港地產部董事李偉明。(李睿哲攝)

2023年踏入尾聲，港島迎來豪宅新盤登場。中信泰富旗下位於渣甸山大坑道135號豪宅項目正式命名「峻譽．渣甸山」(JARDINI)，提供114伙，戶型包括兩房及四房，標準單位實用面積由約434方呎起。發展商稱，期望項目可創區內分層單位呎價新高。

中信泰富物業代理董事李肇文表示，項目由兩幢住宅大樓組成，涉及114伙，標準分層單位實用面積約434至1,686方呎；另設9伙特色戶，實用面積622至2,986方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶，以及頂層連天台戶等。

總投資額約50億至60億元

李肇文指，「峻譽．渣甸山」約七成單位可享維港海景，正待批預售樓花同意書，預計明年初會有進展，預計關鍵日期為2026年第一季，將視乎市況推售。他透露，項目總投資額約50億至60億元，定價參考同區皇第等項目，表明採取善價而沽策略，目標創區內分層單位呎價新高。該盤自設會所，提供戶外泳池、燒烤場、健身室等設施，並於20樓設有空中花園。
 

YOHO WEST

YOHO WEST首輪截收逾1.8票 超額51倍

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焦點全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」明日首輪開售350伙，昨經核數共接獲18,436票，超額逾51倍，發展商對收票成績表示非常理想。首輪將分為A組及B組開售，A組買家須購最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購1伙至2伙。
 

傲寓

傲寓指定一房增折扣及家具組合優惠

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其士國際(025)與市區重建局合作的大角咀「傲寓」最新為指定一房單位買家提供「特選菁英單位折扣」及「特選專才單位折扣」，合共新增8%折扣。其士國際集團物業發展部總經理司徒世華稱，除上述售價可獲得的折扣外，更推出家具津貼折扣，F室買家可獲贈家具組合優惠或選擇1萬元家具津貼折扣，並將視乎情況不排除會延伸至開放式單位。

其士集團銷售及市場部經理曾家進指，是次提供傢俬組合的目的是為了方便買家靈活使用，在成交後能夠立即入住。是次新增優惠單位呎價16,476至18,287元，售價557.8萬至599.8萬元。入場單位為9樓F室，實用面積333方呎，折實價557.8萬元，呎價約16,750元。

即睇大坑道「峻譽．渣甸山」最新資訊(House730)

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